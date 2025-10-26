थोडक्यात बातम्या रायगड
पावसामुळे सेंट्रल पार्कमध्ये आलेल्या बच्चेकंपनीचा हिरमोड
खारघर, ता. २६ (बातमीदार) ः रविवार सायंकाळी चारच्या सुमारास अचानक आलेल्या पावसामुळे सेंट्रल पार्कमध्ये खेळण्यासाठी आलेल्या बालक आणि पालकांचा हिरमोड झाला. सिडकोने खारघरमध्ये लंडनमधील हाइडपार्कच्या धर्तीवर उभारण्यात आलेल्या सेंट्रल पार्कमधील हिरवळ तसेच चिल्ड्रेन पार्कमध्ये सुट्टीच्या दिवशी नेहमी गर्दी असते. सकाळी सात ते दहा आणि सायंकाळी पाच ते आठ या वेळेत पार्क नागरिकांसाठी खुले असते. दरम्यान, शालेय विद्यार्थ्यांना दिवाळीची सुट्टी असल्यामुळे शनिवार सेंट्रल पार्क फुलून गेले होते. तर नोकरी करणाऱ्या पालकांना रविवारी सार्वजनिक सुट्टी असल्यामुळे सायंकाळी पाचनंतर बहुतेक पालक आपल्या बालकांसह सेंट्रल पार्कमध्ये दाखल झाले होते; मात्र रविवार सायंकाळी चारच्या सुमारास अचानक आलेल्या पावसामुळे चिल्ड्रेन पार्क परिसर चिखलमय झाला. त्यातच चिल्ड्रेन पार्कमधील काही खेळणी मोडकळीस आली आहे. विशेष म्हणजे, पावसामुळे परिसर ओलसर झाल्यामुळे पालकांनी काढता पाय घेतला, त्यामुळे बच्चेकंपनीचा हिरमोड झाला.
