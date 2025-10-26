उरणमधील भातपिके पाण्याखाली
अवकाळी पावसाने भातपिकाला फटका, शेतकरी चिंतातूर
उरण, ता. २६ (वार्ताहर) : गेल्या चार दिवसांपासून उरण तालुक्यात पडत असलेला अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. कापणीसाठी तयार असलेली भातपिके पाण्याखाली बुडाल्याने शेतकरी चिंतातूर झाला आहे. या भागात शेतकऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वीच भातकापणीला सुरुवात केली होती; मात्र मुसळधार पावसाने या प्रयत्नांवर पाणी फेरले आहे.
उरणमधील नागाव, केगाव आणि तालुक्याच्या पूर्व भागात सुमारे २,२०० हेक्टरवर भातशेती केली जाते. खाडी भागातील शेती यापूर्वीच नुकसानग्रस्त असल्याने, या अवकाळी पावसामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर झाली आहे. सततच्या पावसामुळे पीक आडवे पडले असून, भात काळे पडण्याची आणि कुजण्याची भीती शेतकऱ्यांना वाटते आहे. शेतकऱ्यांनी सांगितले की, भात पेरणीपासूनच अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले आहे. दुबार पेरणी, रोपे मोठी होईपर्यंतची काळजी, मजुरीची वाढ, आणि मुसळधार पावसाचा फटका, यामुळे शेतीचे व्यवस्थापन खूप कठीण झाले आहे. कापलेली पिके पाण्याखाली गेल्याने आता त्यांना पुन्हा मजुरी भरून पीक बाहेर काढावे लागते, ज्यामुळे आर्थिक ताण आणखी वाढला आहे. आधीच जास्त मजुरी भरून काम सुरू केले होते; आता पुन्हा पिकांना वाचवण्यासाठी मजुरांची व्यवस्था करावी लागणार आहे. हे आर्थिक संकट अतिशय गंभीर बनले असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे कृषी खात्याकडे तातडीने पंचनामे करण्याची मागणी केली जात आहे.
...................
शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झालेले आहे. या अगोदर आम्ही पंचनामे केले आहेत. आताही तहसीलदार, उरण यांच्याशी बोलून सर्व अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करून पंचनामे करण्यास लावले जातील. तसेच बाधित क्षेत्र ठरवले जाऊन त्यानंतर शेतकऱ्यांना योग्य ती नुकसानभरपाई दिली जाईल
- अर्चना सूळ, तालुका कृषी अधिकारी