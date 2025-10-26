रेशनधारकांना आता धान्य मिळणार तत्काळ
अद्ययावत ‘पॉस’ मशीनचा नागरिकांना लाभ : धान्य वाटपात गती
पनवेल, ता. २६ (बातमीदार) ः राज्य शासनाच्या अन्न-नागरी पुरवठा विभागातर्फे रेशन धान्य दुकानातील धान्य वाटपासाठी वापरण्यात येणारे ‘पॉस’ (पॉइंट ऑफ सेल) मशीन आता अद्ययावत केल्याने शिधापत्रिकाधारकांना जलद धान्य मिळणार आहे. रेशन दुकानात वारंवार हेलपाटे मारणे बंद होऊन तासन्तास रांगेत उभा राहावे लागणार नसल्याने त्यांचा वेळ वाचणार आहे.
पनवेल तालुक्यात एक लाख नऊ हजार १४७ लाभार्थी आहेत. यामध्ये सहा हजार २४ अंत्योदय आहेत; तर ६२ हजार ३६० प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी आहेत. यांना स्वस्त दरात धान्य मिळत आहे. शिधापत्रिकाधारकांना वाटप होणाऱ्या धान्य प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी म्हणून रेशन दुकानात पॉस मशीनद्वारे धान्यवाटप केले जात आहे; मात्र अनेकदा पुरवठा विभागाच्या वेबसाइटच्या तांत्रिक बिघाडामुळे पॉस मशीन धीम्या गतीने काम करीत होते. त्यामुळे रेशन कार्डधारकांना तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागत होते. दोन ते तीन दिवस रेशन दुकानात हेलपाटे मारावे लागत होते. नागरिकांचा वेळ वाया जात असल्याने रेशन कार्डधारकांच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. शासनाच्या पुरवठा विभागामार्फत यावर उपाय म्हणून ‘पॉस’ मशीन अद्ययावत करण्यात आल्या आहेत. ज्यामुळे तत्काळ धान्य मिळण्यास मदत होऊन त्यांचा वेळ वाचणार आहे. शासनाच्या ई-केवायसी करण्यासाठी तालुक्यात चांगला प्रतिसाद लाभत आहे. गरजवंत शिधापत्रिकाधारकांनी ई-केवायसी पूर्ण केलेली आहे.
शासनाकडून आदेश जारी
शिधापत्रिकेची राज्यात तपासणी मोहिमेंतर्गत प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकांच्या शिधापत्रिकेची तपासणी सुरू आहे. रेशन कार्डधारकांना आपल्या रेशन धान्य दुकानदारांकडून तपासणी नमुना अर्ज विनामूल्य उपलब्ध आहे. तो फॉर्म कार्डधारकांनी हमीपत्रासह रेशन धान्य दुकानदाराकडे जमा केल्यानंतर ग्राहकाला त्याची पोहोच मिळणार आहे. अर्जाची पुरवठा कार्यालयाकडून छाननी होणार आहे. रेशन कार्डची तपासणी करताना एका कुटुंबात एकाच पत्त्यावर दोन रेशन कार्ड दिली जाणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात येणार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत दोन वेगवेगळ्या शिधापत्रिका देणे आवश्यक असल्यास तसा निर्णय आवश्यक ती खातरजमा करून संबंधित तहसीलदार किंवा तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा, असेही या आदेशात म्हटले आहे.
