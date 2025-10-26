कामोठ्यात नवीन जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू
कामोठ्यात नवीन जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू
कामोठे, ता. २६ (बातमीदार) ः कामोठ्यात सिडकोकडून नवीन जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे त्रस्त नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
कामोठे विभागातील नागरिक अनेक दिवसांपासून अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे त्रस्त आहेत. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना अभ्यंग स्नानासाठी आवश्यक पाणीही वेळेवर उपलब्ध नव्हते. या समस्येवर लक्ष वेधण्यासाठी महाविकास आघाडीने सिडको पाणीपुरवठा कार्यालयावर ठिय्या आंदोलन केले होते. या आंदोलनात माजी आमदार बाळाराम पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी, माजी नगरसेविका लीना गरड तसेच स्थानिक नागरिक एकत्र आले. नागरिकांनी संयम गमावल्याचे सांगत सिडकोकडे तत्काळ पाणीपुरवठा सुधारण्याची मागणी केली. बाळाराम पाटील यांनी तातडीने उपाय न झाले तर आंदोलन तीव्र केले जाईल, अशी भूमिका मांडली. महाविकास आघाडीच्या या ठिय्या आंदोलनामुळे सिडको प्रशासनाला जाग आली आणि त्यांनी तातडीने उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर महाविकास आघाडीने आंदोलन स्थगित केले. त्यानंतर सिडकोने तत्काळ सेक्टर १७, १८ आणि १९ मध्ये नवीन जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू केले आहे. स्थानिक सूत्रांनुसार, ही जलवाहिनी कार्यान्वित झाल्यानंतर या परिसरातील नागरिकांना सुरळीत पाणीपुरवठा होणार आहे. नागरिकांच्या घरगुती कामकाजासाठी आवश्यक असलेले पाणी नियमित आणि पुरेसे प्रमाणात मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कामोठे विभागाची लोकसंख्या सुमारे तीन लाखांच्या पुढे पोहोचली असून, नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. पाणीपुरवठ्याच्या समस्येमुळे कामोठ्यातील नागरिकांच्या जीवनमानावर परिणाम होत आहे.
