नवी मुंबईकर वाहतूक कोंडीने त्रस्त
कोपरखैरणे ते वाशी मार्गावर वेळखाऊ प्रवास; उपाययोजनेची मागणी
तुर्भे, ता. २६ (बातमीदार) ः नवी मुंबईतील वाशी विभाग हे शॉपिंग हब म्हणून ओळखले जाते; परंतु या परिसरातील वाहतूक समस्येमुळे नागरिक आणि वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत. कोपरखैरणे ते वाशी या मार्गावर दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी होणारी वाहतूक कोंडी नागरिकांना वेळखाऊ ठरत आहे. या मार्गावर सकाळी सहा ते अकरा वाजेपर्यंत आणि संध्याकाळी सात ते दहा वाजेपर्यंत वाहतूक प्रचंड प्रमाणात वाढते.
मागील काही दिवसांत नवी मुंबईतील लोकसंख्या लाखोंच्या पटीत वाढली आहे. त्यानुसार वाहनांची गर्दीदेखील दिवसेंदिवस वाढत आहे; मात्र वाढत्या वाहतुकीवर नियंत्रण मिळवण्यास पालिका तसेच पोलिस प्रशासनाला वारंवार अपयश येऊ लागले आहे. यामध्ये वाहतूक कोंडीची प्रमुख कारणे म्हणजे अयोग्य पार्किंग, स्थानक परिसरातील गर्दी, रस्त्यांवरील कामे आणि झेब्रा क्रॉसिंगची गैरसोय इत्यादी आहेत. डी-मार्ट सर्कल ते यशवंतराव चव्हाण शाळा या ३०० मीटरच्या रस्त्यावर बेशिस्त गाड्या पार्क केल्या जातात. त्यामुळे अंतर्गत मार्गावर मोठ्या प्रमाणात कोंडी होत आहे. स्थानक परिसरात सकाळ-संध्याकाळ होणारी गर्दी, रिक्षा वाहने आणि सार्वजनिक तसेच खासगी वाहनांची अतिरिक्त वर्दळ या मार्गावरील गती कमी करण्यास कारणीभूत ठरत आहे. नागरिकांनी रस्त्यावर होणाऱ्या गैरसोयीबाबत प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. वाहतूक कोंडीमुळे अनेकांना वेळेवर कार्यालय, शाळा, खरेदी आणि इतर दैनंदिन कामकाजात अडथळा येत आहे.
या समस्येवर उपाययोजना म्हणून ‘नो पार्किंग झोन’ तयार करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. डी-मार्ट सर्कल ते यशवंतराव चव्हाण शाळा या रस्त्याचा विभाग ‘नो पार्किंग झोन’ म्हणून घोषित केला गेला तर वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच स्कायवॉक प्रकल्प रस्त्यातील गर्दी कमी करण्यासाठी आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सुचवण्यात आला आहे.
पादचारी पुलाकडे दुर्लक्ष
कोपरखैरणे ते वाशी हा नवी मुंबईतील एक मुख्य व्यग्र मार्ग असल्याने रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी जलद उपाययोजना आणि नागरिकांना सुरक्षितता सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे. योग्य नियोजन व जागरूकतेमुळेच या मार्गावर वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि प्रवासाचा अनुभव सुरक्षित व सुलभ होईल, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. या मार्गावर पादचारी पूल बांधण्यात आला आहे; मात्र त्याचा वापर केला जात नसल्याने मार्गावर कोंडी होत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे नागरिकांनीदेखील प्रशासनाला मदत करावी, असे पालिका स्तरावरून बोलले जात आहे.
