कार्यालयीन वेळेआधीच पालिका कर्मचाऱ्यांची दांडी!
नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी; कामकाजावर गंभीर परिणाम
तुर्भे, ता. २७ (बातमीदार) : राज्य शासनाने पाच दिवसांचा आठवडा लागू करून पालिका कर्मचाऱ्यांना अनेक सुविधा दिल्या असतानाही कार्यालयीन शिस्त शाबूत नसल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे. नवी मुंबई महापालिकेतील अनेक कर्मचारी सकाळी नियोजित वेळेनंतर कार्यालयात हजेरी लावतात, तसेच संध्याकाळी सुटण्यापूर्वीच कार्यालयाबाहेर पडतात. परिणामी कामकाजावर परिणाम होत असून, नागरिकांना भोगावी लागणारी गैरसोय वाढत आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी असून, अशा शिस्तभंग करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे.
फेब्रुवारी २०२० मध्ये राज्य शासनाने अध्यादेशाद्वारे सर्व सरकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा लागू केला. त्यानुसार कार्यालयीन वेळ सकाळी पावणेदहा ते संध्याकाळी सव्वासहा अशी निश्चित करण्यात आली. पूर्वी सहा दिवस कामकाज आणि दुसरा-चौथा शनिवार सुट्टी अशी व्यवस्था होती. शासनाने कामाचा ताण कमी करण्याबरोबरच कार्यक्षमता वाढावी, असा हेतू ठेवून हा निर्णय घेतला होता, मात्र नियोजनबद्ध वेळ असूनही पालिका कर्मचाऱ्यांना वेळेचे बंधन पाळण्याची जबाबदारी नसल्याचे चित्र दिसत आहे. विभागप्रमुखांचादेखील याबाबतीत पुरेसा वचक नसल्याने उपस्थिती आणि कार्यप्रणालीमध्ये शिथिलता वाढत असल्याची तक्रार नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. कार्यालयात वेळेत न येण्याबरोबरच संध्याकाळी अधिकृत सुट्टीच्या आधी कार्यालयातून बाहेर पडण्याची प्रवृत्ती वाढल्याने शासकीय कामे रेंगाळत आहेत. जेणेकरून नागरिकांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे.
बायोमेट्रिक प्रणाली असूनही शिस्तभंग?
कर्मचाऱ्यांची अचूक उपस्थिती नोंदवण्यासाठी पालिकेने बायोमेट्रिक प्रणाली लागू केली असली तरी प्रत्यक्षात तिची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही. काही विभागांमध्ये ही प्रणाली बंद असल्याच्या किंवा तपास न घेतल्याच्या तक्रारीही पुढे येत आहेत. त्यामुळे या पद्धतीचा कोणताही अनुशासनात्मक परिणाम होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आरोग्य विभाग अपवाद, मात्र…
अत्यावश्यक सेवा असल्यामुळे आरोग्य विभागातील परिचारिका, स्वच्छता कर्मचारी आणि लॅब तंत्रज्ञ यांचा पाच दिवसांच्या आठवड्यात समावेश नाही, परंतु कार्यालयीन स्वरूपातील कर्मचारी मात्र इतर विभागांप्रमाणेच सुट्टीचा लाभ घेतात. तरी कामाच्या शिस्तीत फारसा फरक पडलेला नाही.
सरप्राईज तपासणी करा
सातव्या वेतन आयोगानुसार अवाढव्य वेतन मिळूनही काही कर्मचाऱ्यांचे निष्क्रिय वर्तन नागरिकांना खटकत आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी अचानक पाहणी मोहीम राबवून शिस्तभंगाविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
कोट
शासनाने निर्गमित केलेल्या वेळेत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी येणे व जाणे अनिवार्य आहे. म्हणून आता शासनाने ज्या प्रकारे मंत्रालयात एक प्रणाली राबवून फेस रिकागनिशण केले आहे. ती यंत्रणा पालिका कार्यालयात राबवली जाणार आहे.
-किसनराव पालांडे, उपायुक्त, नवी मुंबई महापालिका.
