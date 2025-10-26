मुंबई

सलग दुसऱ्या दिवशी गर्भवतींची कोंडी

सलग दुसऱ्या दिवशी गर्भवतींची कोंडी
Published on

सलग दुसऱ्या दिवशी गर्भवतींची कोंडी
रविवारीही सहा महिला प्रसूतीसाठी प्रतीक्षेत
ठाणे, ता. २६ : ठाणे महापालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयातील प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीनंतरच्या विभागात दाखल होणाऱ्या गर्भवती महिलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. सलग दुसऱ्या दिवशीही रुग्णालयाच्या क्षमतेपेक्षा अधिक महिला दाखल झाल्याने प्रशासनावरील ताण वाढला आहे.

शनिवारी (ता. २४) प्रसूती विभागात २५ बेडची क्षमता असताना ३२ महिला दाखल होत्या, तर आठ महिला प्रसूतीसाठी प्रतीक्षेत होत्या. रविवारीही परिस्थिती कायम राहिली. प्रसूती विभागात ३० महिला दाखल होत्या, तर सहा गर्भवती महिला प्रसूतीसाठी प्रतीक्षेत होत्या. प्रसूतीनंतर ठेवण्यात येणाऱ्या विभागातील बेड्सची क्षमता ५० असताना सध्या ५८ महिला दाखल आहेत. यापैकी १० महिलांना डिस्चार्ज देण्यात येणार असल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनाने दिली.

छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय हे गोरगरीब नागरिकांचे हक्काचे रुग्णालय असले तरी, सोयीसुविधांच्या अभावामुळे ते नेहमीच टीकेचे धनी ठरले आहे. नऊ महिने १० दिवस पूर्ण झालेल्या एका गर्भवती महिलेला शनिवारी आरोग्य केंद्राने या रुग्णालयात पाठवले, मात्र सोनोग्राफी झाल्यानंतर बेड रिकामे नसल्यामुळे तिला पुन्हा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात जाण्यास सांगण्यात आले. बेड उपलब्ध नसल्यामुळे प्रसूतीसाठी येणाऱ्या महिलांना जिल्हा सामान्य रुग्णालय किंवा मुंबईतील केईएम रुग्णालयात पाठवावे लागत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.

रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राकेश बारोट यांनी माहिती दिली की, रविवारी एकाही गरोदर महिलेला इतर रुग्णालयात स्थलांतरित करण्यात आलेले नाही, मात्र क्षमतेपेक्षा अधिक रुग्ण दाखल झाल्याने प्रशासनावर ताण वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com