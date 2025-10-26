छटपूजेसाठी जुहू चौपाटी परिसरात दोन दिवस वाहतूक बदल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : छटपूजा २७ व २८ ऑक्टोबरला साजरी करण्यात येणार आहे. यानिमित्ताने जुहू चौपाटी, सांताक्रूझ (पश्चिम) या ठिकाणी मोठ्या संख्येने भाविक एकत्र येणार आहेत. मोठ्या प्रमाणात गर्दी होण्याची शक्यता असल्यामुळे वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी दोन दिवस वाहतूक बदल करण्यात आले आहेत.
हे बदल २७ ऑक्टोबर रोजी दुपारी २ पासून ते २८ ऑक्टोबर, रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत असणार आहेत.
१. नो पार्किंग क्षेत्र
खालील ठिकाणी आपत्कालीन सेवा व पोलिस वाहने याव्यतिरिक्त कोणतीही वाहने उभी करण्यास मनाई करण्यात येत आहे.
* जुहू तारा रोड (दोन्ही बाजू)
* ए. वी. नायर रोड (दोन्ही बाजू)
* बिर्ला लेनव्ही. एम. रोड (दोन्ही बाजू)
जुहू चर्च रोड (दोन्ही बाजू)
२. प्रवेशबंदी
जुहू तारा रोड : सांताक्रूझ पोतजस ठाणे चौक ते जुहू चौपाटी तसेच ट्यूलिप स्टार हॉटेल चौक ते जुहू चौपाटी हा रस्ता छटपूजा संबंधित वाहनांखेरीज इतर सर्व वाहनांसाठी आवश्यकतेनुसार बंद राहील.
३. पर्यायी मार्ग
लिंक रोडकडून जुहू तारा रोडकडे येणारी वाहने सांताक्रूझ पोलिस ठाणे चौक येथे उजवीकडे, नंतर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बँक चौक येथे डावीकडे वळून, एस. व्ही. रोडमार्गे आपल्या इच्छित ठिकाणी जाऊ शकतील. ट्युलिप स्टार हॉटेल चौकाकडून जुहू तारा रोडकडे येणारी वाहने व्ही. एम. रोडमार्गे वळविण्यात येतील.
४. एकमार्गी वाहतूक
ए. बी. नायर रोड : चर्च रोड ते बलराज साहनी मार्ग हा रस्ता एकमार्गी ठेवण्यात येईल.
५. अतिरिक्त पर्यायी मार्ग
वाहने एन. एस. रोड क्र. १३ मार्फत जुहू चर्च रोड किंवा अल्फ्रेडो क्रिओडो रोड या मार्गाचा वापर करू शकतील.
६. यू-टर्न बंदी
हॉटेल महाराजा भोग समोरील यू-टर्न हा दक्षिणेकडून ट्यूलिप स्टार हॉटेलमार्गे जुहू कोळीवाड्याकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी वंद राहील. वाहनांनी जुहू कोळीवाडा चौकातील यू-टर्नचा वापर करावा.
