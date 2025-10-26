बालभारती पुस्तकासाठी निकृष्ट दर्जाचा पेपर?
बालभारती पुस्तकासाठी निकृष्ट दर्जाचा कागद?
उच्च न्यायालयात याचिका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ म्हणजेच बालभारतीद्वारे शालेय पाठ्यपुस्तके छापण्यासाठी वापरण्यात येणारा कागद हा निकृष्ट दर्जाचा असल्याचा दावा जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. त्या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली, परंतु याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
सध्या याचिकेवर कोणत्याही तातडीच्या सुनावणीची आवश्यकता नाही, उच्च न्यायालय पुन्हा नियमितपणे सुरू होईपर्यंत सेवाभावी संस्थेने जनहित याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर आणि सूचनांवर प्रतिवाद्यांनी विचार करावा, असे सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्या. अद्वैत. एम. सेठना यांच्या एकलपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संकल्प जीवन या सेवाभावी संस्थेने जनहित याचिका केली आहे. महाराष्ट्र राज्य मंडळासाठी पाठ्यपुस्तकांच्या छपाई आणि प्रकाशनासाठी खरेदी आणि वापरल्या जाणाऱ्या कागदाच्या गुणवत्तेच्या किमान मानकात लक्षणीय घट आणि अवमान करण्याच्या बालभारतीच्या कृतीला याचिकेतून आव्हान दिले आहे. या निविदा अटींमध्ये पेपरचा दर्जा, अनुभव आणि इतर महत्त्वाच्या पात्रता निकषांमध्ये अचानक बदल केल्याने बालभारतीचा काही विशिष्ट बोलीदारांना पसंती देण्याचा हेतू दिसून येत असल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. खरेदी खर्चात बचत केल्याचे दाखवून बालभारतीने निरागस विद्यार्थ्यांचे नुकसान केले आहे. हे महाराष्ट्रातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या दीर्घकालीन दृष्टीने योग्य राहणार नाही, असेही म्हटले आहे.
...
नव्याने निविदा काढण्याची मागणी
याचिकेत २०२६-२७ शैक्षणिक वर्षासाठी ७० जीएसएम आणि १७० जीएसएम कागदाच्या पुरवठ्यासाठी निविदा रद्द करून योग्य सुधारणा करण्याची तसेच नव्याने निविदा काढण्याची मागणी केली होती. पर्यायी २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षासाठी अटी आणि शर्तींनुसार अधिकाऱ्यांना निविदा पुन्हा काढण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.