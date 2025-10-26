बिवलकर भूखंड वाटप घोटाळा प्रकरण तापले
बिवलकर भूखंड वाटप घोटाळा
सोमवारपासून आमरण उपोषणचा इशारा
नवी मुंबई, ता. २६ (वार्ताहर) : वन विभागाने तक्रार दाखल करूनही बिवलकर कुटुंबीयांवर गुन्हा दाखल न झाल्याने १,४०० कोटी रुपयांचा कथित भूखंड वाटप घोटाळा (बिवलकर भूखंड वाटप प्रकरण) पुन्हा चर्चेत आला आहे. सिडकोद्वारा बिवलकरांना केलेल्या भूखंड वाटपात हा घोटाळा झाल्याचा आरोप वन विभागाने केला आहे. असे असतानाही या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यास पोलिसांकडून चालढकल करण्यात येत असल्याने आधार सावली फाउंडेशनने सोमवारपासून (ता. २७) नवी मुंबई पोलिस आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
वन विभागाच्या या अरोपांप्रकरणी लोकायुक्त आणि सेंट्रल इम्पॉवर्ड कमिटीनेदेखील चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, याप्रकरणी वन विभागाने पुराव्यांसह तक्रार दिली असताना पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यात जाणूनबुजून विलंब केला जात आहे. ही लोकशाहीची चेष्टा असून, यामुळे कायद्यावरचा विश्वास डळमळीत होत असल्याचे आधार सावली फाउंडेशनच्या भावना घाणेकर यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच पोलिस आयुक्तालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
