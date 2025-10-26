एफडीएचा अपुऱ्या मनुष्यबळावर डोलारा
एफडीएचा अपुऱ्या मनुष्यबळावर डोलारा
सहा अन्न निरीक्षकांवर मुंबईचा भार; ४९ अधिकाऱ्यांची गरज
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ ः सणासुदीच्या कालावधीत भेसळयुक्त पदार्थ विकण्याचे प्रमाण वाढते; मात्र या भेसळयुक्त पदार्थांवर कारवाई करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. एकूण ४९ पदांची मान्यता असताना मुंबईत सध्या फक्त सहा अन्न निरीक्षक अधिकारी कार्यरत असल्याची माहिती एफडीए प्रशासनाने दिली आहे.
सणांदरम्यान मोठ्या प्रमाणात होणारी भेसळ रोखण्याचे आव्हान असते; मात्र ही पदे वर्षानुवर्षे रिक्त असल्याचे समोर आले आहे.
दरमहा ५० दुकानांची तपासणी, चाचणीसाठी १० नमुने
एफडीए मर्यादित संसाधनांसह, विद्यमान अन्न निरीक्षक दरमहा सरासरी ५० दुकानांची तपासणी करतात आणि चाचणीसाठी अंदाजे १० अन्न नमुने प्रयोगशाळेत पाठवतात. दरम्यान, ही तपासणी शहरातील एकूण दुकानांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. दिवाळीसारख्या सणांमध्ये मिठाई, दूध, तूप, साखर, तेल आणि मावा यांची मागणी अनेक पटींनी वाढते, तेव्हा भेसळीचा धोकादेखील वाढतो.
आरोग्यावर परिणाम
भेसळ करणारे अनेकदा माव्यात कृत्रिम पदार्थ, दुधात डिटर्जंट, तेलात स्वस्त भेसळयुक्त चरबी किंवा साखरेत रासायनिक रंग मिसळून ते जास्त किमतीत विकतात. हे भेसळयुक्त पदार्थ खाल्ल्याने आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतात. यकृत, मूत्रपिंड, आतडे आणि अगदी हृदयालाही हानी पोहोचवू शकतात.
अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त मंगेश माने यांनी सांगितले, की सद्यस्थितीत सहा अन्न तपासणी अधिकारी कार्यरत आहेत. डिसेंबर महिन्यात नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. प्रक्षिक्षण देऊन ही पदेदेखील भरली जातील.
सद्यस्थितीत मुंबईत सहा पदांवरील अधिकारी कार्यरत आहेत, ४९ पदांसाठी येणाऱ्या उमेदवारांचे प्रक्षिक्षण सुरू आहे. डिसेंबर महिन्यापर्यंत ही पदे कार्यरत होतील.
- राजेश नार्वेकर,
आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.