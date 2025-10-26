सुजाता मडके या शहापूरच्या कन्येची “इस्रो”मध्ये थरारक झेप
मोटार वाहन निरीक्षक सुजाता मडके यांची ‘इस्रो’मध्ये झेप
ठाणे, ता. २६ (बातमीदार) ः येथील मोटार परिवहन विभागात वाहन निरीक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या शहापूर तालुक्यातील शिरगाव येथील सुजाता रामचंद्र मडके यांची प्रतिष्ठित भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेमध्ये (इस्रो) शास्त्रज्ञ म्हणून निवड झाली आहे. त्यांच्या या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे.
सरनाईक म्हणाले, की यशाला शॉर्टकट नसतो; पण जिद्द, मेहनत आणि स्वप्नांवर विश्वास असेल तर अवकाशातही भरारी घेता येते. साध्या शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या सुजाता यांनी कष्ट आणि चिकाटीच्या जोरावर हे यश संपादन केले असून त्यांनी संपूर्ण परिवहन विभाग व ठाणे जिल्ह्याचा गौरव वाढवला आहे, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले. ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी त्यांचे यश प्रेरणादायी असून, स्वप्न मोठे ठेवून प्रामाणिक मेहनत केल्यास यश नक्की मिळते, असेही सरनाईक म्हणाले. परिवहन विभागाकडून सुजाता मडके यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देण्यात आल्या आहेत.
