नालासोपाऱ्यात एम डी ड्रग्स चा कारखान्यावर मुंबई पोलिसांची कारवाई;

अमली पदार्थांचा कारखाना उद्ध्वस्त
मुंबई पोलिसांची नालासोपाऱ्यात कारवाई
नालासोपारा, ता. २६ (बातमीदार) : येथील अमली पदार्थांच्या कारखान्याचा भांडाफोड करण्यात मुंबई पोलिसांना यश आले. नालासोपारा पूर्व पेल्हार विभागातील रशीद कंपाउंडमध्ये एका अनधिकृत गाळ्यात हा कारखाना सुरू होता. मुंबई पोलिसांच्या परिमंडळ सहाच्या पथकाने शनिवारी मध्यरात्री ही कारवाई केली. या वेळी सात किलो एमडी ड्रग्ज पोलिसांनी पकडले असून, त्यांची किंमत १४ कोटी असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
मुंबईच्या टिळकनगर पोलिस ठाण्यात अमली पदार्थ विरोधी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल होता. त्याचा तपास सुरू असताना पोलिसांना नालासोपाऱ्यातील कारखान्याबाबत माहिती मिळाली. पोलिसांनी घटनास्थळावरून पाच जणांना ताब्यात घेतले आहे. या सर्व अमली पदार्थांचे कनेक्शन दुबईशी असल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे. टिळकनगर पोलिसांची पूर्ण टीम रशीद कंपाउंडमध्ये ठाण मांडून सर्व तपास करीत होती. पेल्हारचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जितेंद्र वनकोटी, सहाय्यक पोलिस आयुक्त बजरंग देसाई, गुन्हे शाखा कक्ष तीन विरारचे पोलिस निरीक्षक शाहूराज रणवरे यांनीही घटनास्थळाला भेटी दिल्या. फॉरेन्सिक टीमही घटनास्थळी पोहोचली. सायंकाळी उशिरापर्यंत ही कारवाई सुरू होती. अधिक तपासानंतर या रॅकेटमध्ये आणखी कोणकोण सहभागी आहेत, हे स्पष्ट होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.