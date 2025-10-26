थोडक्यात बातम्या नवी मुंबई
किल्ले बनविणे कार्यशाळेला प्रतिसाद
पनवेल (बातमीदार) ः लिटिल आयडियल किड्स स्कूल, पनवेल येथे ‘सकाळ एनआयई’ उपक्रमअंतर्गत किल्ला प्रात्यक्षिक कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यक्रमात पनेवल येथील फडके विद्यालयातील कलाशिक्षक शशिकांत कुपटे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. शशिकांत कुपटे यांनी विद्यार्थ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कार्याची माहिती देऊन गडकिल्ल्यांचे महत्त्व पटवून सांगितले. तसेच विद्यार्थ्यांना किल्ले बनविण्याची प्रात्यक्षिके दाखवली. प्रात्यक्षिक सादर करताना विद्यार्थ्यांना किल्ल्यांचे महत्त्व तसेच उपयुक्त माहिती दिली. गडकिल्ल्यांच्या भेटीत कचरा न करता त्या ऐतिहासिक वास्तूबद्दल जतन व संवर्धन याबाबत माहितीदेखील दिली. या कार्यक्रमात शशिकांत कुपटे यांचा सत्कार शाळेचे चेअरमन मनोज गुप्ता यांनी केले. तर शाळेच्या मुख्याध्यापिका पूनम गुप्ता यांनी आभार मानले.
दीपावलीनिमित्त बेलवली शाळेत रोषणाई
पनेवल (बातमीदार) ः सु. ए. सो. माध्यमिक विद्यालाय, बेलवली शाळेत दिवाळीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी विद्यार्थ्यांनी शाळेची सफाई करून रांगोळ्या काढल्या. दीपावली पूजन आयोजनामध्ये आकाशकंदील, दिव्यांची रोषणाई करून शाळा सजवण्यात आली होती. सर्व विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांबरोबर फराळाचा आनंद घेतला. शाळेचे मुख्याध्यापक एस. पी. चौधरी यांचे मौलिक मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना मिळाले. सई चंद्रशेखर बैकर, ज्योती प्रमोद भामरे यांच्या मदतीने कार्यक्रम उत्साहात पार पडला.
