बनावट सोन्याची माळ विकून लाखाची फसवणूक

अंबरनाथ, ता. २६ (वार्ताहर) : अंबरनाथ पश्चिम परिसरात फॉरेस्ट नाक्याजवळ कल्याण-कर्जत रोडवर बनावट सोन्याची माळ विकून एका व्यक्तीची एक लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याची घटना शनिवारी (ता. २५) सायंकाळी ४ वाजण्याच्या सुमारास समोर आली आहे. याप्रकरणी महिलेसह एकाविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मोहम्मद इदरिस शेख (वय ४७) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार शनिवारी सायंकाळी ४ वाजता ते फॉरेस्ट नाक्याजवळ असताना त्यांना अंदाजे ४०-४५ वर्षांचा एक पुरुष आणि ६० वर्षांची एक महिला भेटले होते. या दोघांनी त्यांच्याजवळ सोन्याची माळ असल्याचे सांगून ती माळ खरेदी करण्यासाठी फिर्यादींना वारंवार आग्रह केला. आरोपींच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून शेख यांनी ती माळ एक लाख रुपयांमध्ये खरेदी केली. काही वेळेनंतर शेख यांनी ती माळ सोनाराला दाखवली असता, ती बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच शेख यांनी अंबरनाथ पश्चिम पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, महिला पोलिस उपनिरीक्षक अपेक्षा जाधव या गुन्ह्याचा पुढील तपास करत आहेत.
