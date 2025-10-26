वनजमिनींच्या गैरव्यवहाराविरोधात गुन्हा नोंदविण्याची मागणी
भावना घाणेकर आमरण उपोषणास बसणार
वाशी, ता. २६ (बातमीदार) : नवी मुंबई परिसरातील वन आणि शासकीय जमिनींच्या गैरव्यवहारासंदर्भात यशवंत बिवलकर व त्यांच्या साथीदारांवर गुन्हा दाखल न झाल्याने आधार सावली फाउंडेशनच्या अध्यक्षा भावना घाणेकर सोमवारपासून (ता. २७) नवी मुंबई पोलिस आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करणार आहेत.
वन विभागाने यशवंत नारायण बिवलकर, स्मितलक्ष्मी गंगाधर बिवलकर, समीर गंगाधर बिवलकर, दीपाली हरी भयंकर, दिनेशकुमार मुरलीधर पासोरिया, योगेश पोपटलाल ठक्कर, रमेश नानजी गामी, महेश नानजी गामी, विपुल जीवराज करानिया, हिरजी विश्राम करोत्रा, विपुल खिमजी करोत्रा, भावेश जीवराज चौधरी, रमेश दामाजी रावरिया, विशेष शामजी चमारिया व इतरांवर नवी मुंबई परिसरातील वन आणि शासकीय जमिनींच्या गैरव्यवहारासंबंधी गंभीर आरोपांसह लेखी तक्रार पनवेल शहर पोलिस ठाण्यामध्ये देण्यात आली आहे. सदर तक्रारीसह पुरावे सादर करण्यात आले असूनही पोलिस प्रशासनाकडून गुन्हा नोंदविण्यात जाणूनबुजून दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप घाणेकर यांच्याकडून करण्यात येत आहे. या निष्क्रियतेमुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या प्रकरणात तातडीने गुन्हा नोंदवावा, संबंधित अधिकारी व गैरव्यवहारात सामील असलेल्या सर्वांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, बांधकाम व्यावसायिक उन्मेश उदाणी यांच्यावर विविध पोलिस ठाण्यात १५ हून अधिक गुन्हे दाखल असून, त्यांना अटक होण्याची शक्यता असल्याने, त्यांच्यावरील पोलिस दबाव कमी करण्यासाठी घाणेकर उपोषणाला बसत असल्याचा आरोप यशवंत बिवलकर यांनी केला आहे.
नवी मुंबईतील वन विभागाची जागा ही गैरमार्गाने बिवलकर यांना देण्यात आली आहे. ती जागा ही प्रकल्पग्रस्त, भूमिपुत्र यांची असून, त्यांना ती मिळावी यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहे. उन्मेश उदाणी यांना वाचविण्यासाठी आम्ही उपोषण करत नसून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल असल्यास पोलिसांनी त्यांच्यावर कारवाई करावी.
भावना घाणेकर, आधार सावली फांऊडेशन
सिडको आणि राज्य सरकारची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ज्यांच्यावर अनेक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. त्यांना केव्हाही अटक होण्याची शक्यता आहे. ही अटक टाळण्यासाठी आमरण उपोषण करून पोलिस प्रशासनावर दबाव टाकण्याचा हा खटाटोप आहे.
यशवंत बिवलकर, तक्रारदार
