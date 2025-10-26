उल्हासनगरात छठ पूजेच्या तयारीचा जल्लोष

उल्हासनगर, ता. २६ (वार्ताहर) : पूर्व उत्तर भारतातील पारंपरिक श्रद्धा आणि उपासनेचा महत्त्वाचा पर्व असलेला छठ पूजोत्सव उल्हासनगरात यंदाही मोठ्या उत्साहात साजरा करण्याची तयारी सुरू आहे. शहरातील प्रमुख घाट अँटिलिया घाट, हिरा घाट आणि गणेश घाट येथे ओएनव्हीबी फाउंडेशन, सर्वधर्म संभव मंडळ आणि स्थानिक संस्थांच्या वतीने स्वच्छता, घाट दुरुस्ती, प्रकाशयोजना व सुरक्षेची तयारी युद्धपातळीवर सुरू आहे.
फिरोज खान यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने घाट परिसराची झाडाझडती, दुरुस्ती आणि सजावट पूर्ण केली आहे. सोमवारी (ता. २७) सायंकाळी मावळत्या सूर्याला पहिले अर्घ्य अर्पण केले जाणार आहे. २८ ऑक्टोबरच्या सूर्योदयाला दुसरे अर्घ्य देऊन व्रताची सांगता होईल. बिहार, झारखंड आणि उत्तर प्रदेश येथून आलेल्या नागरिकांचा या उत्सवात विशेष सहभाग असतो. हिराघाट पवई येथे सर्वधर्म संभव मित्र मंडळातर्फे विशेष कार्यक्रम होणार आहे. या ठिकाणी भोजपुरीच्या प्रसिद्ध गायकांकडून भक्तिगीतांचा कार्यक्रम होणार आहे. अध्यक्ष आर. आर. सिंह, नरेंद्र सिंह आणि मन्नू सिंह यांचे विशेष योगदान आहे. उल्हासनगर गणेश घाटावर माजी आमदार पप्पू कालानी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रवादीकडून छठ पूजा होणार आहे. सामाजिक कार्यकर्ते जमील खान, माजी नगरसेविका इशरत खान आणि फिरोज खान यांच्याचे सहकार्य लाभले आहे. उत्तर भारतीय मंचाच्या सविता तोडणे-रगडे, शिवाजी रगडे आणि गजानन शेलके यांनी व्रतधारकांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
प्रशासन पूर्णपणे सज्ज
पालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी छठ पर्वानिमित्त स्वच्छता, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा आणि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. अजय साबळे यांनी सांगितले की, शहरातील सर्व घाटांवर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या असून, प्रशासन पूर्णपणे सज्ज आहे.
