माळशेज घाटात एकाच ठिकाणी दोन बसचा अपघात
मुरबाड, ता. २६ (बातमीदार) : माळशेज घाटात असलेल्या आंब्याच्या वळणावर आज दुपारी ३च्या सुमारास एकाच ठिकाणी दोन वेगवेगळ्या एसटी बसचा अपघात झाला. यामध्ये आठ प्रवासी जखमी झाले आहेत. टोकावडे पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी अपघाताची नोंद केली आहे.
आळेफाटा येथून माळशेज घाटमार्गे कल्याणकडे या बस येत होत्या. यापैकी बस क्रमांक एमएच २० बीआय ३०४७ ही बस सिमेंटचा कठडा तोडून नाल्यामध्ये घुसली यात आठ प्रवासी जखमी झाले. त्यांच्यावर मुरबाड ग्रामीण रुग्णालयात उपचार करण्यात आले, तर याच ठिकाणी आळेफाटा येथून कल्याणकडे चाललेली बस क्रमांक एमएच २० बीआय ३३२४ या बसचे ब्रेक फेल झाल्याने ही बस एका मारुती कारला पाठीमागून धडकली. या घटनेत कोणी जखमी झाल्याची माहिती नाही.
