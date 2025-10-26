सलमानच्या वक्तव्यावरून पाकिस्तान संतप्त
सलमानच्या वक्तव्यावरून पाकिस्तान संतप्त
सौदीतील कार्यक्रमात बलुचिस्तानचा स्वतंत्र उल्लेख
मुंबई, ता. २६ : अभिनेता सलमान खानने सौदी अरेबियातील ‘जॉय फोरम २०२५’ या कार्यक्रमात केलेल्या वक्तव्यामुळे पाकिस्तान संतप्त झाला आहे. पाक सरकारने त्याला दहशतवादी घोषित केले असून, त्याचे नाव दहशतवाद विरोधी कायद्याच्या चौथ्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट केल्याची माहिती अनेक आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी दिली आहे.
या अनुसूचीत अशा व्यक्तींचा समावेश केला जातो, ज्यांच्यावर दहशतवादाशी संबंधित संबंध असल्याचा संशय व्यक्त केला जातो. यात समावेश झालेल्या व्यक्तींवर हालचालींवर निर्बंध, सरकारी तपासणी आणि कायदेशीर कारवाईची शक्यता यासारख्या मर्यादा येतात. सलमान खान, शाहरुख खान आणि आमिर खान यांच्यासोबत ‘जॉय फोरम २०२५’च्या मंचावर मध्यपूर्वेतील भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या लोकप्रियतेवर चर्चा करत होते. त्या वेळी सलमान म्हणाला, “जर तुम्ही हिंदी चित्रपट बनवून इथे (सौदी अरेबिया) प्रदर्शित केला, तर तो सुपरहिट ठरेल. तमिळ, तेलुगू किंवा मल्याळम चित्रपट तर शेकडो कोटींचा व्यवसाय करतील, कारण इथे अनेक देशांतील लोक काम करत आहेत. बलुचिस्तान, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान येथीलही लोक इथे आहेत.” या विधानात ‘बलुचिस्तान’ आणि ‘पाकिस्तान’चा स्वतंत्र उल्लेख केल्याने इस्लामाबादमधील अधिकाऱ्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांच्या मते, हा उल्लेख पाकिस्तानच्या भौगोलिक अखंडतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. या वक्तव्यावर जिथे पाक सरकारने नाराजी व्यक्त केली आहे, तिथे बलुचिस्तानमधील स्वातंत्र्य समर्थक नेत्यांनी सलमान खानच्या वक्तव्याचे स्वागत केले आहे. बलुचिस्तान हा पाकिस्तानचा सर्वांत मोठा प्रांत असून, देशाच्या एकूण भूभागाच्या ४६ टक्के भाग व्यापतो. तरीही लोकसंख्येच्या केवळ सहा टक्के लोक इथे राहतात. संपन्न नैसर्गिक साधनसंपत्ती असूनही, हा प्रदेश आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे. सुमारे ७० टक्के लोक गरिबीरेषेखाली जगतात. दीर्घकाळापासून चालू असलेल्या राजकीय दुर्लक्ष, आर्थिक शोषण आणि लष्करी मोहिमा यांमुळे इथं स्वतंत्रतेची भावना प्रबळ आहे.
सलमानची प्रतिक्रिया नाही
सलमान खान याने या वादावर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही, मात्र त्याच्या या वक्तव्यावरून समाजमाध्यमांवर तीव्र चर्चा सुरू आहे. अनेकांनी हे वक्तव्य ‘अविचाराने झालेले’, तर काहींनी ‘स्वतंत्र ओळखीचा संकेत’ असे म्हणून आपापली भूमिका मांडली आहे. वादाच्या या पार्श्वभूमीवर एका आंतरराष्ट्रीय मंचावर बोललेले काही शब्द सीमेपलीकडील राजकीय संवेदनशीलतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा उजेडात आणत आहेत.
