अफवांवर विश्वास नको
पालघर, ता. २७ (बातमीदार) : जिल्ह्यातील सातपाटी पोलिस ठाणे अंतर्गत मौजे मुरबे, सातपाटी, नांदगाव, खारेकुरण परिसरात शुक्रवारी (ता. २४) रात्रीच्या वेळी काही ड्रोन उडताना दिल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या प्रकरणाची पालघर पोलिस दलातर्फे गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. या घटनेची शासकीय विभागांशी संपर्क साधून शहानिशा करण्यात येत आहे. नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, तसेच अचूक माहिती मिळविण्यासाठी व संशयास्पद हालचाली आढळल्यास त्वरित संबंधित पोलिस ठाण्यात संपर्क साधावा, असे पालघर पोेलिसांकडून आवाहन करण्यात येत आहे.
२४ ऑक्टोबर रोजी रात्री साडेअकरा ते शनिवारी (ता. २५) पहाटे दीड वाजण्यादरम्यान तीन ते चार मोठे आकाराचे ड्रोन मुरबे गावाच्या परिसरात फिरताना स्थानिकांना दिसले होते. ते मोठ्या आवाजात उडत होते आणि गावाच्या आतील भाग, तसेच आजूबाजूच्या परिसराचे छायाचित्रण करत असल्याचा दावा करण्यात आला. ड्रोनचे उड्डाण रात्रीच्या वेळी झाल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि भीती निर्माण झाली होती. संबंधित ड्रोन कुठून येतात, कोण उडवत आहे आणि त्याचा उद्देश काय आहे, याची पोलिसांनी चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी, अशी ग्रामस्थांनी मागणी केली आहे.
पालघर पोलिस अधीक्षक यतिश देशमुख यांनी नागरिकांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. या घटनेची सखोल तपासणी करून आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
