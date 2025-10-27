सायबर गुन्ह्यांबाबत पथनाट्याद्वारे जनजागृती
सायबर गुन्ह्यांबाबत पथनाट्याद्वारे जनजागृती
ठाणे ग्रामीण पोलिसांचा अभिनव उपक्रम
टिटवाळा, ता. २७ (वार्ताहर) : कल्याण तालुका पोलिस ठाणे हद्दीतील टिटवाळा रेल्वे स्टेशन परिसरात ठाणे ग्रामीण पोलिस दलातर्फे विशेष ‘सायबर गुन्हे जनजागृती मोहीम’ आयोजित करण्यात आली. ग्रामीण पोलिस अधीक्षक कार्यालयातून आलेल्या पथनाट्य पथकाने सायबर गुन्ह्यांविषयी प्रभावी सादरीकरण करीत उपस्थित नागरिकांना सजगतेचा संदेश दिला.
ठाणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक डॉ. डी. एस. स्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम पार पडला. या वेळी अप्पर पोलिस अधीक्षक अनमोल मित्तल, उपविभागीय पोलिस अधिकारी अनिल लाड (मुरबाड) आणि पोलिस निरीक्षक पंकज गिरी (कल्याण तालुका) उपस्थित होते.
पथनाट्यातून सायबर अरेस्ट, ऑनलाइन फसवणूक, सायबर फ्रॉड, बनावट लिंकद्वारे होणारे आर्थिक नुकसान, वैयक्तिक माहितीची चोरी तसेच सोशल मीडियावरील भुलवणाऱ्या संदेशांपासून कसे सावध राहावे, याबद्दल सविस्तर जनजागृती करण्यात आली. सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी जागरूक राहून कोणत्याही फसवणुकीला बळी पडू नये, असा ठाम संदेश यातून दिला गेला. या वेळी पोलिसांनी सायबर सावधानता म्हणजेच स्वतःचे संरक्षण अधोरेखित करीत संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास त्वरित सायबर हेल्पलाइन क्रमांक १९३० किंवा नजीकच्या पोलिस ठाण्यात संपर्क साधण्याचे आवाहन केले. या कार्यक्रमाला स्थानिक नागरिक, रेल्वे प्रवासी, विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. पथनाट्याच्या प्रभावी सादरीकरणाने उपस्थितांमध्ये मोठी जागरूकता निर्माण झाली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.