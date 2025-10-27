शहाड उड्डाणपुल खड़ेमय शहाड उड्डाणपुल खड़ेमय

शहाड उड्डाणपुल खड़ेमय शहाड उड्डाणपुल खड़ेमय
शहाड उड्डाणपुलाची दुरवस्था
वाहतूक बंद ठेवूनही दुरुस्तीचे काम रखडले; नागरिकांचा संताप
उल्हासनगर, ता. २७ (वार्ताहर) : कल्याण-नगर महामार्गावरील शहाड उड्डाणपुलाची दुरवस्था कायम असल्याने नागरिक, प्रवासी आणि वाहतूकदार वर्गामध्ये प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. पुलाची अवस्था ‘महामार्ग’ऐवजी ‘खड्डामार्ग’ अशी झाली आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने पुलाच्या दुरुस्तीसाठी २८ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर या काळात वाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र १५ दिवसांची ही बंदी वाया गेली असून, २६ ऑक्टोबरपर्यंतही पुलावर डांबर नसून खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे. दुरुस्तीच्या नावाखाली फक्त तात्पुरते आणि औपचारिक काम करून पूल पुन्हा उघडण्यात आल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. पुलावरील रस्त्याचे पृष्ठभाग पूर्णपणे उखडले असून, उंचसखल खाचांमुळे वाहनचालकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. अपघाताचा धोका कायम असून, दोन आणि चारचाकी वाहने अक्षरशः डोलत जातात.
वाहनचालक त्रस्त
शहाड पुलाची अवस्था बिकट असतानाच कल्याण-मुरबाड मार्गाची स्थितीही अत्यंत वाईट आहे. रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. दोन्ही रस्त्यांवरील कामे ठप्प झाल्याने नागरिक आम्ही कर भरतो, मग आमचं रस्त्यावरचं आयुष्य अशा खड्ड्यांत का अडकतंय, असा संतप्त सवाल प्रशासनाला करीत आहेत. प्रशासनाच्या या दुर्लक्षामुळे नागरिकांचा रोष उफाळून आला आहे.
