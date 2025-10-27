उल्हासनगरात तडीपार गुंडांकडून यू-ट्यूब पत्रकारावर जीवघेणा हल्ला
उल्हासनगर, ता. २७ (वार्ताहर) : पत्रकारितेच्या माध्यमातून गुन्हेगारांचे कृत्य उघड करणाऱ्या यू-ट्युब पत्रकारावर तडीपार गुंडांकडून जीवघेणा हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना उल्हासनगरात समोर आली आहे. कॅम्प क्रमांक ५ परिसरात शुक्रवारी रात्री हा थरारक प्रकार घडला. संदीप सिंग आणि त्याच्या भावावर तलवारीने हल्ला करण्यात आला आहे. या हल्ल्यात दोघेही जखमी झाले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, काही महिन्यांपूर्वी संदीप सिंग यांनी यू-ट्युब चॅनेलवर शिव कॉलनीतील तडीपार गुन्हेगार करण आणि अर्जुन विटेकर यांच्याविरोधात बातमी प्रसारित केली होती. या बातमीचा राग मनात धरून दोघांनी शुक्रवारी रात्री संदीप आणि त्याच्या भावावर हल्ला केला. आरोपींनी तलवारी आणि धारदार शस्त्रांचा वापर करून पत्रकाराला गंभीर जखमी केले. हल्ल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले. घटनेची माहिती मिळताच हिललाइन पोलिस ठाण्याचे अधिकारी तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि तपास सुरू केला. प्राथमिक तपासानुसार, पत्रकारांवर हल्ला करण्यामागे ‘बातमी प्रसारणाचा सूड’ हेच कारण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी चौघांविरोधात जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, याप्रकरणी पोलिसांनी दोघांना अटक केली असून मुख्य आरोपी करण आणि अर्जुन दोघेही फरार आहेत. त्यांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
