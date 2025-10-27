भारतीय सैनिकी विद्यालयाचे कर्मचारी रविंद्र पिंपळे सेवानिवृत्त
भारतीय सैनिकी विद्यालयाचे कर्मचारी रवींद्र पिंपळे सेवानिवृत्त
विद्यार्थी, सहकाऱ्यांना अश्रू अनावर
कल्याण, ता. २७ (वार्ताहर) : शिवनिकेतन ट्रस्ट संचालित भारतीय सैनिकी विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, खडवली येथील ज्येष्ठ कर्मचारी रवींद्र पिंपळे यांचा सेवानिवृत्ती सोहळा नुकताच विद्यार्थी आणि शिक्षकवृंदाच्या साश्रुनयनांनी संपन्न झाला.
संस्थापक स्व. धर्मवीर आनंद दिघे यांनी स्थापन केलेल्या आणि माजी आमदार जगन्नाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील या संस्थेत पिंपळे यांनी दिलेली सेवा अविस्मरणीय ठरली. कमांडंट शंकरराव यादव, मुख्याध्यापक महेश भावसार आणि होस्टेल व्यवस्थापक विजय चव्हाण यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या सोहळ्यात शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांनी पिंपळे यांच्या सहवासाचे प्रेमळ अनुभव जड अंतःकरणाने कथन केले. मूळचे नंदुरबार जिल्ह्यातील असलेले रवींद्र पिंपळे यांचे मानसशास्त्र विषयात पदवी शिक्षण झाले होते तसेच त्यांनी बी.पी.एड.चे शिक्षणही पूर्ण केले होते. घरात आर्थिक अडचणी असल्याने त्यांनी उच्च शिक्षण घेऊनही नोकरीची गरज म्हणून १९९७ मध्ये स्व. धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या विनंतीवरून भारतीय सैनिकी विद्यालयात शिपाई पदाची नोकरी स्वीकारली.
सहकाऱ्यांसाठी आधार
शिपाई पदावर काम करीत असतानाही पिंपळे यांनी शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विशेषतः ६वी ते १२वीच्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या भावाप्रमाणे आधार दिला. विद्यार्थ्यांनी त्यांचे अनुभव कथन करताना पिंपळे यांच्या डोळ्यात अश्रू उभे राहिले. याप्रसंगी कमांडंट शंकरराव यादव व मुख्याध्यापक महेश भावसार यांच्या हस्ते पिंपळे यांचा यथोचित सन्मान करण्यात आला.
