तरुणीचा मोबाईल चोरीला

तरुणीचा १२ हजारांचा मोबाईल चोरीला
ठाणे, ता. २७ : मित्रासोबत ठाणे रेल्वेस्थानकाच्या फलाटावर नाष्टा करत असताना एका तरुणीचा १२ हजार रुपये किमतीचा मोबाईल चोरीला गेल्याची घटना शुक्रवारी (ता. २४) सकाळी घडली आहे.
दिवा येथे राहणारी २० वर्षीय तरुणी शुक्रवारी सकाळी ५.३५ वाजता ही मित्रासोबत घणसोलीहून ठाणे स्थानकात पोहोचली. सकाळी ५.४० ते ६.१० या वेळेत त्यांनी फलाट क्रमांक तीनवर लेडीज डब्यासमोरच्या बाकड्यावर बसून नाष्टा केला. नाष्टा करताना तिने आपला मोबाईल बाकड्यावर बाजूला ठेवला होता. नाष्ट्यानंतर ते दोघे तिकीट काढण्यासाठी बुकिंग काउंटरकडे गेले आणि परत आले. तेव्हा बाकड्यावर ठेवलेला मोबाईल जागेवर आढळला नाही. याप्रकरणी तरुणीने ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अर्चना दुसाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.

