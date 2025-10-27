मुंबई
पुढील दिवसही पावसाचे...
वाणगाव, ता. २७ (बातमीदार) : हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पूर्व-मध्य अरबी समुद्रात रविवारी (ता. २६) तयार झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे आज (ता. २७)पासून पुढील चार दिवस पालघर जिल्ह्यात सर्वत्र मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता आहे. समुद्रात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाल्याने किनारपट्टी भागात वाऱ्याचा वेग ४० ते ५० किमी प्रति तास राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. पुढील चार दिवस जिल्ह्यात सर्वत्र पाऊस पडण्याचा अंदाज असल्यामुळे कापलेले पीक सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था करावी, जेणेकरून पावसामुळे भात भिजणार नाही, अशी माहिती पालघर जिल्हा कृषी हवामान केंद्राच्या कृषी हवामान शास्त्रज्ञ रिझवाना सय्यद यांनी दिली आहे.