मुंबई
वल्लभभाई पटेल यांची जयंती
मुलुंड, ता. २७ (बातमीदार) ः भारतरत्न, लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांची १५० वी जयंती आणि माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या ४१ व्या पुण्यतिथीनिमित्त एका कार्यक्रमाचे आयोजन मुलुंड काँग्रेस आणि युवा ब्रिगेड असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले आहे. हा कार्यक्रम शुक्रवारी (ता. ३१) सायंकाळी ५ वाजता जी. एस. शेट्टी हॉल, नेताजी सुभाष रोड, मुलुंड पश्चिम येथे होणार आहे. याप्रसंगी प्रमुख वक्ते म्हणून अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते डॉ. विवेक कोरडे उपस्थित राहणार आहेत. मुंबई काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बी. के. तिवारी, गोविंद सिंग, सरचिटणीस राकेश शेट्टी, डॉ. आर. आर. सिंग, उत्तम गीते, उपाध्यक्ष कुमार नायर, जिल्हाध्यक्ष केतन शाह, एस. के. पटेल, डॉ. बाबूलाल सिंग आदींची उपस्थिती असेल.