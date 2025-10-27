मंगल राघोनगरमधील नाल्याचे नूतनीकरण
मंगल राघो नगरमधील नाल्याचे नूतनीकरण
पाणी तुंबण्याच्या समस्येतून दिलासा
कल्याण, ता. २७ (बातमीदार) : शहराच्या पूर्वेकडील मंगल राघो नगर परिसरात मध्यम नाल्याच्या नूतनीकरणाला नुकतीच सुरुवात झाली आहे. या नूतनीकरणामुळे परिसरात थोड्याशाही पावसाने तुंबणाऱ्या पाण्याची आणि घरात दुर्गंधीयुक्त पाणी शिरण्याच्या समस्येपासून नागरिकांना कायमस्वरूपी मुक्ती मिळणार आहे.
पार्वती मॅरेज हॉलच्या मागील नाला अनेक ठिकाणी वळणाचा असल्याने पावसाचे पाणी तुंबत होते. ही समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी स्थानिक माजी नगरसेविका सुशीला माळी यांनी महेश गायकवाड यांच्या माध्यमातून खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा केला. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी या कामासाठी २५ लाख इतका निधी उपलब्ध करून दिला आहे. नूतनीकरणाच्या कामाला सुरुवात झाली असून, पुढील पावसाळ्यापूर्वी नाल्याची परिस्थिती बदलेल आणि नागरिकांना होणारा त्रास संपुष्टात येईल, असा आशावाद परिसरातील नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.