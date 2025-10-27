मुंबई
झाड पडल्याने दुचाकीचे नुकसान
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २७ : उपवन येथील पलाई देवी मंदिराजवळील रस्त्यावर उभ्या केलेल्या दुचाकीवर रविवारी (ता. २६) रात्री साडेदहा वाजता पदपथावरील झाड पडल्याची घटना घडली. यात कुणालाही दुखापत झालेली नसली तरी दुचाकीचे नुकसान झाले आहे. उपवन येथील पदपथावरील झाड रस्त्यावर उभ्या केलेल्या दुचाकीवर पडल्याची माहिती दक्ष नागरिक रवींद्र महाले यांनी ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला दिली. या घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेच्या कर्मचाऱ्यांनी धाव घेत, पडलेले झाड कापून त्या दुचाकीवरून एका बाजूला केले. या घटनेत दुचाकीचे नुकसान झाल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेने दिली.