मुंबई
मालवणीतील पाइपलाइनची दुरुस्ती
मालवणीतील पाइपलाइनची दुरुस्ती
मालाड, ता. २७ (बातमीदार) : मालाड, मालवणीतील कला विद्यालय रस्त्यावर नादुरुस्त पाइपलाइनमधून पाण्याची गळती सुरू होती. त्यामुळे हजारो लिटर पाण्याची नासाडी होत होती. याबाबत ‘सकाळ’च्या रविवारच्या (ता. २६) अंकात वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते. याची दखल घेत जलवाहिनी दुरुस्त करण्यात आली. मालवणी गेट क्रमांक आठ येथील कला विद्यालयासमोरील रस्त्यावर जलजोडणीला मागील तीन महिन्यांपासून गळती लागली होती. याबाबत स्थानिकांनी पालिकेत तक्रारी दिल्या होत्या; मात्र तरीही उपाययोजना करण्यात आल्या नव्हत्या. दररोज सुरू असलेली पाण्याची नासाडी तातडीने थांबवावी, अशी मागणी रहिवाशांनी केली होती.