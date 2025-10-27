दिवाळी सरताच लाडक्या लेकी-बहिणी पुन्हा सासरी
जव्हार, ता. २७ (बातमीदार) : शहर तथा ग्रामीण भागातील अनेकांच्या लाडक्या बहिणी या परगावी संसार करीत आहेत, परंतु दिवाळी व भाऊबीज सणाकरिता याच लाडक्या लेकी-बहिणी गेल्या सहा दिवसांपासून माहेरी दाखल झाल्या होत्या. त्यामुळे बच्चेकंपनीसहित आई-वडील, बहीण-भाऊ यांच्यासोबत दिवाळी अगदी जल्लोषात साजरी झाली, मात्र आता दिवाळी सरली. लाडक्या लेकी-बहिणी पुन्हा सासरी निघाल्याने आई-वडिलांच्या डोळ्यांत अश्रू येत आहे.
दिवाळीसाठी मोठ्या आनंदाने सासरहून माहेरी आलेल्या लाडक्या लेकी-बहिणी आता परतीच्या मार्गावर आहेत. यंदा बेमोसमी पाऊस पडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याने ते अडचणीत आहेत. अशा परिस्थितीत दिवाळीचा सण साजरा करण्यात आला. अनेक जणांसह लेकी-बाळींना पाठवणी करताना नातेवाइकांचे डोळे पाणावले होते. सहा दिवस आनंदात गेल्यानंतर आता निरोपाला हात जड झाले आहेत, अशी काहीशी स्थिती असल्याचे चित्र ठिकठिकाणी पाहावयास मिळत आहे.
जव्हार शहरासह ग्रामीण भागातील बसथांब्यावर सकाळपासूनच गर्दी होत आहे. लेकीबाळींसह आता अनेक युवा तरुण हे आपला उदरनिर्वाह व्हावा, म्हणून कामासाठी शहराचा रस्ता धरत आहेत. सुट्टीसाठी गावाकडे आलेले परतीच्या मार्गावर आहेत. ग्रामीण भागातील चार-पाच दिवसांच्या आनंदानंतर पुन्हा भाकरीचा चंद्र शोधण्यासाठी शहराकडे जाणे गरजेचे असल्याने आता दिवाळीचा आनंद ओसरल्याचे चित्र आहे.
यंदा अगोदरच पावसातून बचावलेले भातपीक कसे-बसे काढले असले, तरी त्याला बाजारात भाव नसल्यामुळे अडचण निर्माण झाली आहे, परंतु भाव नसला तरी ते नाइलाजाने त्याची विक्री करावी लागत आहे. शेतीमालाला सरकारने चांगले भाव द्यावेत.
- आशा दुखरे, माजी सदस्य, पंचायत समिती
जव्हारसारख्या ग्रामीण भागात शेतीशिवाय अन्य व्यवसाय नाही. त्यात निसर्गाचा लहरीपणा आणि बेमोसमी पाऊस यामुळे शेतीचे उत्पन्न घेताना शेतीलागवडीसाठी करण्यात आलेला खर्चदेखील भागत नाही. अशा परिस्थितीत सण साजरा करायचा कसा आणि माहेरी आलेल्या लेक-बाळींचा आदर सन्मान करायचा कसा, असा प्रश्न पडतो.
- वंदना दरोडा, माजी सरपंच
