पूर्व उपनगरात चोऱ्यांचे सत्र
पूर्व उपनगरात चोऱ्यांचे सत्र
नशेबाज तरुणांचा गुन्ह्यांमध्ये वाढता सहभाग
निलेश मोरे ः सकाळ वृत्तसेवा
घाटकोपर, ता. २७ ः पूर्व उपनगरांतील घाटकोपर, विक्रोळी आदी भागात गेल्या काही दिवसांपासून टेलिफोन केबल, मंदिरातील वस्तू तसेच दान पेट्यांच्या चोऱ्यांत मोठी वाढ झाली आहे. पोलिसांच्या तपासात या अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपी हे अमली पदार्थांच्या नशेच्या विळख्यात सापडलेले तरुण असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे पोलिसांनी आता या ‘नशेबाज’ तरुणांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
अलीकडेच घाटकोपरमधील पंतनगर परिसरातील ६० फुटी रोडवरील एका जैन मंदिराचा सोन्याचा कळस चोरण्याची घटना घडली होती. या प्रकरणातील आरोपी विजय उर्फ बल्ल्या राजू लोंढे हा नशेचा आहारी गेलेला तरुण असून, अमली पदार्थ खरेदी करण्यासाठी त्याने ही चोरी केल्याचे तपासात उघड झाले. पंतनगर पोलिसांनी केवळ २४ तासांत त्याला अटक करून चोरी केलेला कळस हस्तगत केला, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक लता सुतार यांनी दिली. आरोपीवर यापूर्वीही एनडीपीएस कायद्यानुसार गुन्हा दाखल असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
घाटकोपर पश्चिम भागातही अमली पदार्थांची विक्री गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असल्याचे समोर आले आहे. आज (ता. २७) पहाटे असल्फा व्हिलेज (बी. एन. पटेल चाळ, दीक्षा हॉस्पिटललगत) येथील एका मंदिरातील दानपेटी काही नशेबाज तरुणांनी चोरल्याची घटना घडली असून, घाटकोपर पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. विक्रोळी परिसरातही अशा प्रकारच्या चोरीच्या आणि नशेबाजांच्या हालचालींमध्ये वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. नशा करण्यासाठी हे तरुण काहीही करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत, अशी माहिती ‘मोकळा श्वास फाउंडेशन’ या संस्थेचे अध्यक्ष राजेश सावंत यांनी दिली.
सावंत यांनी सांगितले की, कन्नमवार नगर २ येथील छत्रपती संभाजी मैदानावर गर्दुल्ले खुलेआम नशा करताना दिसतात. या मैदानात लहान मुले खेळण्यासाठी व नागरिक फिरण्यासाठी येतात; मात्र आता दारू पिणे, नशा करणे असे प्रकार सुरू असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. विक्रोळी पोलिसांकडे यासंदर्भात अनेक तक्रारी दाखल झाल्या असल्याचे स्थानिक रहिवाशांनी सांगितले.
‘नशामुक्त घाटकोपर’ चळवळ
या परिस्थितीमुळे मुलं आणि नागरिकांनी या मैदानात जाणे कमी केले आहे. अमली पदार्थांच्या व्यसनातून तरुणांना बाहेर काढण्यासाठी ‘मोकळा श्वास फाउंडेशन’ या संस्थेने गेल्या महिन्यापासून ‘नशामुक्त घाटकोपर’ ही मोहीम सुरू केली आहे. संस्थेचे अध्यक्ष राजेश सावंत सावंत यांनी सांगितले की, ही चळवळ आता फक्त घाटकोपरपुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण पूर्व उपनगरात राबवली जाणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.