छुप्या कॅमेऱ्यातून महिलांचे चित्रिकरण
छुप्या कॅमेऱ्यातून महिलांचे चित्रीकरण
धानसर येथील फार्महाउसच्या व्यवस्थापकाला अटक
पनवेल, ता. २७ (वार्ताहर) : तळोजा धानसर येथील फार्महाउसमधील बाथरूममध्ये छुपा कॅमेरा बसवून महिलांचे चित्रीकरण केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. एका कुटुंबातील काही महिलांच्या निदर्शनास हा प्रकार आल्यानंतर तळोजा पोलिसांनी व्यवस्थापकाला अटक केली आहे.
खारघर सेक्टर-२७ मधील रांजणपाडा येथे राहणारे मनोज चौधरी (३५) यांनी काही महिन्यांपूर्वी धानसर गाव येथील रिर्यान्स फार्महाउस चालवायला घेतले होते. या आस्थापनाची जबाबदारी मनोज चौधरी नामक व्यक्तीवर होती. मनोजने फार्महाउसमध्ये असलेल्या दोन बाथरूममध्ये स्पाय कॅमेरे बसवले होते. या कॅमेऱ्यांच्या सहाय्याने महिला, तरुणींचे आंघोळ करताना तसेच कपडे बदलतानाचे चित्रीकरण करण्यात येत होते. शनिवारी (ता.२५) दुपारी तळोजा धानसर येथे एका कुटुंबातील चार ते पाच महिला आल्या होत्या. सायंकाळी याच कुटुंबातील तरुणी आंघोळीसाठी गेल्या असता त्यांना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बसवल्याचा संशय आला. त्यामुळे त्यांनी तपासणी केली असता स्पाय कॅमेरा असल्याचे निदर्शनास आले. याबाबतची माहिती तळोजा पोलिसांना दिल्यानंतर तपासणी करण्यात आली. याप्रकरणी बीएनएस कलम ७७ सह आयटी ॲक्ट कलम ६६(ई) प्रमाणे गुन्हा दाखल केल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) सागर निकम यांनी दिली.
