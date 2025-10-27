कल्याण पूर्वेत कमी दाबाने पाणीपुरवठा
कल्याण पूर्वेत कमी दाबाने पाणीपुरवठा
कल्याण, ता. २७ (बातमीदार) : कल्याण शहराच्या पूर्वेकडील नागरिकांना मागील अनेक महिन्यांपासून कमी दाबाने होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यातच पाणीपुरवठा विभागाने मंगळवारी (ता. २८) शहराचा पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहणार असल्याची माहिती दिली आहे. आधीच अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांकडे पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध नसल्याने त्यांची चिंता वाढली आहे.
पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनुसार, बारावे जलशुद्धीकरण केंद्रातून कमी दाबाने पाणी मिळत असल्यामुळे शहराच्या पूर्व भागात पाण्याचा दाब कमी राहत आहे. यामुळे नागरिकांना पिण्याचे आणि घरगुती वापराचे पाणी मोजून वापरावे लागत आहे. चिंचपाडा रोड, खडेगोळवली, कैलाशनगर, छत्रपती शिवाजी महाराज कॉलनी, चिकणीपाडा, विजयनगर, आमराई व इतर भागांतील नागरिक या समस्येने त्रस्त आहेत. पाणीपुरवठ्याच्या अनियमिततेवरून नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी असून, अनेक राजकीय पक्षांनी याविरोधात वेळोवेळी आंदोलने केली आहेत.
काही महिन्यांपूर्वी भाजप कार्यकर्त्यांनी महापालिकेच्या ‘ड’ प्रभाग कार्यालयासमोर रास्ता रोको आंदोलन केले होते. मनसे कार्यकर्त्यांनी तर पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्याच्या खुर्चीला चपलांचा हार घालून अनोख्या पद्धतीने निषेध नोंदवला होता. वारंवार आंदोलने होऊनही पाण्याची परिस्थिती सुधारत नसल्यामुळे पूर्वेकडील नागरिक प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करत आहेत. दरम्यान, पाणीपुरवठा विभागाने नागरिकांना पाण्याचा जपून वापर करण्याचे आवाहन केले आहे.
