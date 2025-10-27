शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्या!
वसई, ता. २७ (बातमीदार) : अवकाळी पावसामुळे वसई तालुक्यासह संपूर्ण पालघर जिल्ह्यात भातशेती, फळबाग, फुलबाग, तसेच भाजीपाला शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर सरकारने नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी माजी आमदार राजेश पाटील यांनी तहसीलदारांना निवेदन देऊन केली आहे.
यावर्षी पावसाचे प्रमाण नेहमीपेक्षा अधिक असून, सततच्या पावसामुळे शेतीत पाणी साचणे, ओलावा टिकून राहणे व परतीच्या पावसामुळे काढणीस आलेली भातशेती आडवी पडून नष्ट झाली आहे. त्यामुळे मेहनत, वेळ व पैसा वाया गेला आहे. तसेच आर्थिक संकट ओढवले आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने पाऊल उचलून तातडीने मदत करावी, असे तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. वसई तहसीलदारांना माजी सभापती अशोक पाटील, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक प्रणय कासार, संचालक तथा उपसरपंच संजय घरत, माजी उपसभापती सुनील अंकारे, सरचिटणीस दिलीप गायकवाड आदी शिष्टमंडळाने निवेदन दिले.