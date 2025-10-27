घोडबंदर मार्गावरील स्प्रिंकल ट्रॅफिक बोलार्ड भुईसपाट
घोडबंदर मार्गावरील सुरक्षा खांब भुईसपाट
अपघाताचा धोका वाढला
ठाणे शहर, ता. २७ (बातमीदार) : ठाण्यातील मुंबई-नाशिक आणि घोडबंदर महामार्ग अपघातप्रवण बनले असून, उड्डाणपुलांच्या चढण मार्गांवर अपघात टाळण्यासाठी लावण्यात आलेले सुरक्षा खांब (स्प्रिंकल ट्रॅफिक बोलार्ड) वाहनांच्या धडकेने पूर्णपणे भुईसपाट झाले आहेत. त्यामुळे जड-अवजड वाहनांचे अपघात होण्याचा धोका पुन्हा वाढला आहे.
मुंबई-नाशिक आणि घोडबंदर मार्गांवर जड वाहनांची मोठी वाहतूक असते. रात्रीच्या वेळी दुभाजक आणि संरक्षक भिंती स्पष्टपणे दिसत नसल्यामुळे अपघात होऊ नये म्हणून एमएसआरडीसीच्या वतीने लाल रंगाचे सुरक्षा खांब उभे करण्यात आले होते. मात्र या मार्गावरील सर्वच ठिकाणचे प्लॅस्टिकचे खांब तुटून पडले आहेत. यामुळे रात्रीच्या वेळी वाहनचालकांना धोकादायक ठिकाणे दिसणे कठीण झाले आहे. परिणामी अपघाताचे प्रमाण वाढू लागले आहे.
बोलार्ड नसल्यामुळे अपघात होत असून, त्यामुळे वाहतूक कोंडीतही भर पडत आहे. वाहतूक पोलिस उपायुक्त पंकज शिरसाट यांनी सांगितले, की हे प्लॅस्टिकचे खांब अंधारात लांबून दिसतात, ज्यामुळे चालक सावध होतो. मात्र बेशिस्त वाहनचालकांमुळे या बोलार्डचे नुकसान झाले असून, सर्व वाहनचालकांनी त्यांची काळजी घेणे आवश्यक आहे. सध्या दोन्ही महामार्गांवरील उड्डाणपुलांच्या दोन्ही वाहिनींवरील बोलार्ड निकामी झाले असून, या ठिकाणी तातडीने नवे स्प्रिंकल ट्रॅफिक बोलार्ड बसवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
अपघात होऊ नयेत यासाठी सुरक्षा खांब उभे करण्यात आले आहेत. हे बोलार्ड प्लॅस्टिकचे असून, ते वाहनचालकाला अंधारामध्ये लांबून दिसतात. त्यामुळे चालक सावध होऊन योग्य मार्गाने वाहन चालवतो. मात्र बेशिस्त वाहनचालकांमुळे या प्लॅस्टिकच्या बोलार्डचे नुकसान झाले आहे. सर्वच वाहनचालकांनी त्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे; परंतु दुर्दैवाने असे होत नाही.
- पंकज शिरसाट, वाहतूक पोलिस उपायुक्त
