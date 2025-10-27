डोंबिवलीत स्मार्ट मीटर सक्तीला विरोध
महावितरण अधिकाऱ्यांना मनसेचा जाब
कल्याण, ता. २७ (बातमीदार) : डोंबिवलीतील महावितरण कार्यालयात मनसेच्या शिष्टमंडळाने अचानक भेट देऊन स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या कथित सक्ती आणि मीटर शिफ्टिंगच्या मुद्द्यावर अधिकाऱ्यांवर रोष व्यक्त केला. जिल्हा अध्यक्ष प्रकाश भोईर, शहर अध्यक्ष राहुल कामत आणि प्रल्हाद म्हात्रे यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारत ग्राहकांवर अन्याय करू नये आणि नवीन मीटरची सक्ती थांबवावी, असा इशारा दिला आहे.
मनसे कार्यकर्त्यांनी महावितरण प्रशासनाच्या जबरदस्तीच्या मीटर बदल प्रक्रियेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत ग्राहकांच्या तक्रारी प्रशासनासमोर मांडल्या. मनसे शिष्टमंडळाने अधिकाऱ्यांना धारेवर धरताना गंभीर मुद्दे उपस्थित केले. मागण्या मान्य न झाल्यास मनसेने रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्याची तयारी दर्शविली आहे. यावर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला मिळालेल्या सूचनांनुसार काम करीत आहोत, असे स्पष्टीकरण दिले.
मीटर ‘फॉल्टी’ ठरवण्याची सक्ती
जुने मीटर काढून स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी महावितरण जाणूनबुजून जुन्या मीटरना फॉल्टी (सदोष) ठरवत आहे.
परवानगीशिवाय बदल
घरात कोणी नसताना किंवा रहिवासी कामावर/गावी गेले असताना, त्यांची परवानगी न घेता मीटर बदलले जात आहेत.
जास्त वीजबिल
स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर वीजबिलांमध्ये मोठी वाढ होत आहे. एका ग्राहकाचे मागील महिन्यात १,७०० रुपये बिल आले होते. स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर २,७०० आल्याचा दाखला देण्यात आला.
शिष्टमंडळाच्या मागण्या
मनसेच्या शिष्टमंडळाने महावितरण प्रशासनाला कठोर ताकीद दिली आहे.
महावितरणने मीटर शिफ्टिंगचा निर्णय तत्काळ बदलावा.
ग्राहकांच्या हिताविरुद्धचा अन्याय सहन केला जाणार नाही.
प्रशासनाने नागरिकांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे.
