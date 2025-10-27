सातिवली पुलाच्या कामामुळे नऊ तास वाहतूक कोंडी
नऊ तास वाहतूक कोंडी
सातिवली पुलाच्या कामामुळे चार किमी रांगा
मनोर, ता. २७ (बातमीदार) ः मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील सातिवली येथील निर्माणाधीन उड्डाणपुलाच्या मुंबई बाजूकडील जोडरस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे रविवारी (ता. २६) रात्री मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. मुंबई वहिनीवर तीन ते चार किलोमीटर अंतरापर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. वाहतूक कोंडीला कंटाळून गुजरात वाहिनीवरून विरुद्ध दिशेने आलेल्या वाहनांमुळे गुजरात वाहिनीवरही कोंडी झाली. सोमवारी पहाटे पाच वाजता वाहतूक कोंडी सोडवण्यात महामार्ग सुरक्षा विभागाच्या पोलिसांना यश आले.
दोन दिवसांपासून पालघर तालुक्याच्या पूर्व भागात पाऊस सुरू असल्यामुळे महामार्गावरील सातिवली येथील उड्डाणपुलाच्या दोन्ही बाजूंकडील जोडरस्त्यांची खड्ड्यांमुळे चाळण झाली आहे. रविवारी दिवाळीच्या सुट्ट्या संपल्याने पर्यटनासाठी बाहेरगावी गेलेल्यांची माघारी परतण्यासाठी सुरुवात झाली होती. खड्ड्यांमुळे वाहनांचा वेग कमी होत असताना वाहनांची संख्या वाढल्याने रविवारी रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारात वाहतूक कोंडी झाली. वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी अनेक वाहनचालकांनी विरुद्ध दिशेने वाहने आणल्यामुळे गुजरात वहिनीवरही कोंडी झाली. रात्री साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास महामार्ग सुरक्षा विभागाच्या पोलिसांनी ही कोंडी सोडवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. विरुद्ध दिशेने आलेल्या वाहनांना बाजूला करून गुजरात वाहिनी वाहतूक संथगतीने सुरू केल्यानंतर मुंबई वाहिनीवरील वाहतूक कोंडी सोडवण्याला प्राधान्य दिले. सोमवारी पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास कोंडी सोडवण्यात महामार्ग सुरक्षा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना यश आले.
...
वर्षभरापासून काम सुरू
पालघर तालुक्यातील सातिवली येथे उड्डाणपूल उभारणीचे काम गेल्या वर्षभरापासून सुरू आहे. उड्डाणपुलालगतचे अरुंद सर्व्हिस रोड आणि जोडरस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे वाहतूक कोंडी होत आहे. नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे नियोजन आहे; मात्र कामाची संथगती पाहता नवीन वर्ष उजाडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
