सहकारातून मत्स्य व्यवसायात समृद्धी आणणार - अमित शाह
सहकारातून मत्स्यव्यवसायात समृद्धी आणणार!
अमित शाह ः दोन आधुनिक नौकांचे सहकारी संस्थांना वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : सहकाराच्या माध्यमातून दूध आणि साखर उद्योगांनी देशात समृद्धी आणली, त्याच धर्तीवर मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातही सहकाराच्या बळावर क्रांती घडवण्याचा संकल्प केल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी उपयुक्त अशा दोन आधुनिक नौकांचे सहकारी संस्थांना त्यांच्या हस्ते सोमवारी वितरण झाले. हा कार्यक्रम माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड येथे झाला.
याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर आदी उपस्थित होते. जय मल्हार मत्स्यव्यवसाय विविध कार्यकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना नौकांच्या किल्ल्या आणि प्रमाणपत्रे देण्यात आली.
शहा म्हणाले, ‘‘आज दोन नौकांचे वितरण झाले असले तरी पुढील पाच वर्षांत किमान २०० नौका समुद्रात उतरवण्याचे लक्ष्य आहे. या नौका २५ दिवस खोल समुद्रात राहून २० टनांपर्यंत मासे पकडतील. त्यातून मिळणारा नफा थेट मच्छीमारांपर्यंत पोहोचेल. सहकाराच्या माध्यमातून नफ्याचे योग्य वाटप होते. दूध, साखर किंवा मत्स्यव्यवसाय असो, नफा हा थेट कष्टकरी आणि गरिबांपर्यंत पोचला पाहिजे. प्रत्येक कुटुंब समृद्ध झाले, तरच देश समृद्ध होईल.’’
---
‘नील अर्थव्यवस्था’त महाराष्ट्र आघाडीवर
फडणवीस म्हणाले, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘नील अर्थव्यवस्था’ विकसित करण्याचा संकल्प केला असून, महाराष्ट्राने त्यात अग्रस्थान मिळवले आहे. नवीन फिशिंग हार्बर, फिशिंग इकोसिस्टीम आणि आधुनिक नौका यामुळे राज्यातील मत्स्य उत्पादनात मागील काही काळात तब्बल ४५ टक्के वाढ झाली आहे. पुढील पाच वर्षांत महाराष्ट्राला देशात पहिल्या क्रमांकावर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
---
राज्य सरकारने मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शीतसाखळी सुविधा, आर्थिक सहाय्य आणि बंदर विकासामुळे मत्स्य उत्पादनात ४७ टक्के वाढ झाली आहे. सध्या २६ योजना राबवण्यात येत आहेत. पुढील काळात केंद्राच्या सहकार्याने मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात नवी क्रांती घडवू.
- नितेश राणे, मत्स्यव्यवसाय मंत्री
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.