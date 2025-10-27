जनसंपर्क कार्याल जनसेवेचे केंद्र : नेते राजू पाटील
जनसंपर्क कार्यालय नव्हे, जनसेवेचे केंद्र : नेते राजू पाटील
कल्याण, ता. २७ (वार्ताहर) : माजी आमदार राजू पाटील यांच्या हस्ते मनसे महिला सेना शहर अध्यक्षा कस्तुरी देसाई आणि मनसेचे माजी शहर अध्यक्ष कौस्तुभ देसाई यांच्या रामबाग रोड नंबर ४, चिकनघर येथील जनसंपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. या वेळी बोलताना राजू पाटील यांनी म्हटले, की हे जनसंपर्क कार्यालय केवळ राजकारणाचे नव्हे, तर जनसेवेचे केंद्र असेल. या माध्यमातून नागरिकांच्या समस्या आणि स्थानिक विकासकामांसाठी सदैव तत्पर राहू. राजू पाटील यांनी या वेळी भाजप आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर सडकून टीका केली. त्यांनी मतदार यादीतील घोळावर गंभीर आक्षेप घेतला. त्यांनी कार्यकर्त्यांना प्रत्येक मतदार यादी तपासण्याचे आवाहन केले आणि याद्या फिल्टर केल्याशिवाय कोणीही निवडून येणार नाही, असे मत व्यक्त केले.
उद्घाटन सोहळ्याला मनसेचे सरचिटणीस प्रकाश भोईर, जिल्हा अध्यक्ष उल्हास भोईर यांच्यासह अनेक मनसैनिक, पदाधिकारी आणि महिला सेना उपस्थित होत्या. तसेच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कल्याण शहराध्यक्ष बाळा परब आणि इतर पदाधिकारी व शिवसैनिकही उपस्थित होते.
दुबार मतांचा आरोप
पाटील यांनी कल्याण ग्रामीणमधील दिवा परिसराच्या दोन पॅनेलची चाचणी घेतली असता, त्यांना १६ हजार ७९८ दुबार मते आढळल्याचा दावा केला. एका व्यक्तीची पाच वेळा नोंद झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मोर्चाची घोषणा
खोटेपणा करून सत्तेत आलेल्यांचे खोटारडेपण यापुढे चालू नये, यासाठी मनसे १ नोव्हेंबर रोजी मोर्चा काढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
