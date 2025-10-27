२०० रेशन दुकानदारांची उपासमार
२०० रेशन दुकानदारांची उपासमार
पाच महिन्यांपासून कमिशच्या प्रतीक्षेत, कामबंदचा निर्धार
नवीन पनवेल, ता. २७ (बातमीदार)ः पनवेल तालुक्यातील २०० स्वस्त धान्य दुकानदार पाच महिने कमिशनपासून वंचित आहेत. संघटनेच्या वतीने सातत्याने शासनदरबारी पत्रव्यवहार केला जात आहे, मात्र सकारात्मक निर्णय घेतला जात नाही. या कारभारामुळे दुकानदार संघटना आक्रमक आहे.
पनवेल तालुक्यात २०० स्वस्त धान्य दुकानदारांमार्फत धान्यवाटप केले जाते. सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेत नागरिकांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतून धान्यपुरवठा केला जात आहे. या योजनेतून स्वस्त धान्य दुकानदारांना दीडशे रुपये प्रतिक्विंटल कमिशन प्राप्त होते. सुरुवातीला दर तीन महिने कमिशन दिले जात होते. काही काळानंतर खंड पडला. त्यामुळे कमिशनसाठी रेशन दुकानदारांना चार ते पाच महिने वाट पाहावी लागत आहे. आता प्रतीक्षा कालावधी सहा ते आठ महिन्यांवर पोहोचला आहे. पनवेल तालुक्यातील दुकानदारांचे गेली पाच महिने कमिशन मिळाले नाही. धान्यवाटपाचे शंभर टक्के लक्ष पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट धान्य दुकानदारांना देण्यात येते, मात्र याच दुकानदारांचे कमिशन रखडले आहे. त्यामुळे वीजबिल, इतर खर्चाची चिंता दुकानदारांना सतावत असल्याचे स्वस्त धान्य दुकानदार अध्यक्ष भरत पाटील यांनी सांगितले.
दरम्यान, ज्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केलेली आहे, त्यांना कमिशन दिले आहे. काहींच्या कागदपत्रांची पूर्तता झालेली नाही. त्यांना कार्यालयाकडून पूर्तता करण्याचे कळविले आहे. त्यानुसार कमिशन मिळणार असल्याचे पनवेल पुरवठा अधिकारी अश्विनी धनवे यांनी सांगितले.
कोट
कमिशन रखडल्याने स्वस्त धान्य दुकानदार आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यांना उत्पन्नाचे दुसरे साधन नसल्याने उपजीविका चालवणे अवघड होते. राज्य सरकारसोबत झालेल्या बैठकीतील निर्णयावर कार्यवाही केली जात नसल्याचा फटका दुकानदारांना बसत आहे.
- भरत पाटील, अध्यक्ष, स्वस्त धान्य दुकानदार पनवेल
