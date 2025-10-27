पदपथांचा ‘राजा’ बेहाल
निवडणुकांमुळे लोकप्रतिनिधींचे अतिक्रमण, जाहिरातबाजीसाठी अतिक्रमण
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २७ : पालिका निवडणुकांच्या धर्तीवर माजी नगरसेवकांनी स्वतःच्या जाहीरातबाजीवर भर दिला आहे. यासाठी पालिकेच्या पदपथांचा गैरवापर केला जात असून, वाशी ते बेलापूर आणि दिघा ते तुर्भेपर्यंतच्या बहुतांश पदपथांवर बेकायदा अतिक्रमणांमुळे नवी मुंबईकर बेहाल आहे.
सिडकोने नवी मुंबई शहर वसवताना सुटसुटीत रस्त्यांसाठी मोकळ्या, विस्तीर्ण पदपथांचे नियोजन केले. १०७ किलो मीटरपेक्षा अधिक लांबीचे पदपथ सिडकोने निर्माण केले आहेत. नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने नव्याने तयार वसाहतींमध्ये नवीन पदपथांची निर्मिती केली. पदपथावरून चालणाऱ्या सर्वसामान्य नवी मुंबईकराला दैनंदित प्रवासात अडथळे उद्भवू नयेत, म्हणून पदपथ मोकळे ठेवण्याचे महापालिकेचे धोरण आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी धोरण असतात, मात्र लोकप्रतिनिधींकडून पदपथावर बिनधास्तपणे वाचनालय उभारले जात आहे. या वाचनालयामध्ये काही ठरावीक वेळा सोडल्या, तर गल्लीतील तरुण, पक्षांचे कार्यकर्ते वेळ घालवत आहेत. नेरूळ, जुईनगर, सानपाडा भागांत सर्वच राजकीय पक्षांच्या माजी नगरसेवकांनी अशी बेकायदा वाचनालये थाटली आहेत. या माध्यमातून सामाजिक संदेश देण्याऐवजी सणासुदीच्या काळात शुभेच्छा फलकाच्या माध्यमातून स्वतःची जाहिरात करण्याचा धडाका लावला जात आहे, पण या प्रकाराने शहराचे विद्रूपीकरण झाले आहे.
----------------------------------------------------
हक्काचे पदपथ गिळंकृत
नवी मुंबई शहरात झालेल्या अतिक्रमणाच्या यादीत पदपथांवर तयार झालेल्या बेकायदा वाचनालयांची संख्या सर्वाधिक आहे. महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकांकडून अशा वाचनालयांवर कारवाईसाठी मोहीम आखली जाते, मात्र बड्या नेत्यांचे फोन आल्यावर कारवाईच्या मोहिमा थंडावत असल्याने निवडणुकीच्या धर्तीवर वाचनालयांना पादचाऱ्यांचे हक्काचे पदपथ गिळंकृत केले आहेत.
-----------------------------------------
अडथळे विरहित पदपथ
शहरात महापालिकेने तयार केलेल्या पदपथांचा समावेश सर्वाधिक असणाऱ्या शहरांपैकी नवी मुंबई शहर देशातील मोठे शहर आहे. या शहरातील पदपथ अडथळा विरहित असावेत. पदपथावर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण असू नये, याकरिता अनेक आयुक्तांनी विविध योजना राबवल्या आहेत.
माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे, डॉ. एन. रामास्वामी, आण्णासाहेब मिसाळ, राजेश नार्वेकर आणि अभिजित बांगर यांनी अडथळेमुक्त पदपथ ही मोहीम राबवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र सध्याच्या काळात ही मोहीम थंडावली असून, राजरोसपणे पदपथांवर अतिक्रमण केले जात आहे.
-------------------------------------------
रिक्षाचालकांचे बेकायदा थांबे
नवी मुंबई शहरात अनेक ठिकाणी रिक्षाचालकांच्या थांब्यांचे प्रमाण मर्यादेबाहेर गेले आहे. सध्या असणाऱ्या रिक्षा थांब्यांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक रिक्षा थांबे थेट पदपथावर बेकायदेशीर पद्धतीने तयार केले आहेत. बऱ्याच थांब्यांना आरटीओ आणि वाहतूक पोलिसांची परवानगीदेखील नाही. तरीसुद्धा अशा थांब्यांमुळे पदपथावर पादचाऱ्यांना चालणे मुश्कील झाले आहे.
---------------------------------------------
शहरातील पदपथ पादचाऱ्यांकरिता आहेत. अडथळा विरहित पदपथ, अशी मोहीम महापालिका प्रशासनाने राबवली होती, मात्र तरीदेखील पदपथांवर कोणी बेकायदा वाचनालये अथवा रिक्षा थांबे उभे करीत असतील, तर अशांवर कारवाई केली जाईल.
- डॉ. कैलास शिंदे, नवी मुंबई महापालिका, आयुक्त
-------------------------------------------------
शहरातील पदपथ नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांपैकी एक आहेत. अडथळामुक्त पदपथ उपलब्ध करून देणे, ही जबाबदारी महापालिकेची आहे, मात्र प्रशासनाला नागरिकांच्या अधिकारांचा विसर पडलेला दिसत आहे. त्यामुळे नियोजनबद्ध शहरात पदपथांवर बेकायदा वाचनालये उभे राहात आहेत.
- सुधीर दाणी, सजग नागरिक मंच, प्रवर्तक
