डॉक्टर आत्महत्याप्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई करा
भिवंडी, ता. २७ (वार्ताहर) : सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे घडलेल्या डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्याप्रकरणी जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाकडून करण्यात आली आहे. महिला जिल्हा संघटिका वैशाली मेस्त्री यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पोलिस उपायुक्त शशिकांत बोराटे यांना याप्रकरणी निवेदन दिले. शिष्टमंडळात शहर पूर्व संघटिका स्वाती भावार्थे, पश्चिम संघटिका दीपाली जैन, पूर्व विधानसभा संपर्क संघटिका संगीता जोशी, उपशहर संघटिका छाया केंदळे, कल्पना पुजारी, लता ऐनकर, वंदना मेस्त्री, भावना गावडे, नौशेबा अन्सारी, सारीका रेवाळे, प्रज्ञा म्हात्रे यांचा समावेश होता. फलटण येथील पीडित डॉक्टर तरुणीने आत्महत्येपूर्वी जवाबदार व्यक्तींची नावे हातावर लिहून ठेवली होती. त्यामुळे राज्यभरात या घटनेने प्रचंड खळबळ उडाली होती. या प्रकरणात पोलिस अधिकाऱ्याचा सहभाग असल्याने राज्यभरातून पोलिस यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, पीडितेचा मानसिक आणि शारीरिक छळ करण्यात आला होता. याबाबत तिने पोलिस अधीक्षक आणि उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती; मात्र त्या तक्रारीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले.
पोलिस यंत्रणेविषयी नाराजी
महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये पोलिस प्रशासनाची निष्क्रियता वाढत असल्याने अशा घटनांचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे हा प्रकार कायदा-सुव्यवस्थेसाठी चिंताजनक आहे. राज्य पोलिस प्रशासनाच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचविणारा असल्याचा आरोपही या निवेदनात करण्यात आला आहे.
