एसआरए इमारतींना दिलासा
देखभालीच्या निधीत वाढ; विकसकाकडून ४० हजारांऐवजी एक लाख रुपये
मुंबई, ता. २७ : एसआरएची इमारती म्हटलं की बकालपणा आणि सोयीसुविधांची वाणवा असेच काहीसे चित्र असते. अपुऱ्या काॅर्पस फंडामुळे देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होऊन निर्माण होणारे हे चित्र भविष्यात बदलणार असून, सर्वच इमारती चकाचक दिसणार आहेत. आतापर्यंत विकसकाकडून एसआरएअंतर्गत इमारत उभारल्यानंतर प्रत्येक सदनिकाधारकासाठी केवळ ४० हजार रुपये काॅर्पस फंड दिला जात होता, मात्र आता तो तब्बल एक लाख रुपये करण्यात आला असून, त्याची तत्काळ अंमलबजावणी सुरू केली जाणार आहे.
नव्याने उभ्या राहणाऱ्या एसआरए सोसायट्यांकडून इमारतीच्या देखभाल-दुरुस्तीबरोबरच दीवाबत्ती आणि अन्य सोयीसुविधा चांगल्या ठेवणे शक्य होणार आहे. मुंबई शहरासह उपनगरांतील झोपडपट्ट्यांचा एसआरएच्या माध्यमातून पुनर्विकास केला जातो. उभारलेल्या इमारतीच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या खर्चाचा प्रश्न असतो. त्यासाठी नियमानुसार प्रत्येक सदनिकेमागे ४० हजार रुपये काॅर्पस फंड एसआरए प्राधिकरणाकडे भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) घेताना जमा करावे लागतात. ही रक्कम संबंधित एसआरए सोसायटीच्या खात्यात जमा करून त्यावर मिळणाऱ्या व्याजाच्या माध्यमातून इमारतीच्या देखभारे-दुरुस्ती, दिवाबत्ती, स्वच्छता आदी बाबींचा खर्च भागवला जातो, मात्र ४० हजार रुपये एवढा काॅर्पस कमी असल्याने त्यामधून हा खर्च पूर्ण करणे शक्य होत नाही.
प्रस्तावाला मंजुरी
यापुढे एसआरए पुनर्विकासासाठी विकसकांकडून नवीन प्रस्ताव येतील त्याला एक लाख रुपये एवढा काॅर्पस लागू असणार आहे. इमारत उभी रहिल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवताना हा निधी विकसकाने एसआरएकडे जमा करणे बंधनकारक असणार आहे. त्यानुसार जमा होणारा निधी संबंधित सोसायटीच्या खात्यात जमा केला जाणार असल्याची माहिती एसआरएच्या एका वरिष्ठ
अधिकाऱ्याने दिली. काॅर्पस फंड एक लाख रुपये करावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता. त्यानुसार सरकारने त्याला मंजुरी दिली असल्याने यापुढे प्रतिसदनिकेमागे एक लाख रुपये विकसकांनी एसआरए प्राधिकरणाकडे भरणे बंधनकारक असेल.
पुरेसा खर्च शक्य
१ एसआरएच्या इमारतीत अस्वच्छता, मोडतोड, दीवाबत्तीची दुरवस्था असे चित्र दिसते. आता संबंधित संस्थांच्या खात्यात मोठा निधी जमा होणार असून, त्यावर मिळणाऱ्या व्याजातून पुरेसा खर्च करणे शक्य होणार असल्याने भविष्यात एसआरएच्या इमारती चकाचक दिसणार आहेत.
२ याआधी ज्या सोसायट्यांकडे ४० हजार रुपयांप्रमाणे कमी काॅर्पस जमा झाला आहे, त्यामध्ये कशी वाढ करता येईल, याचा एसआरएकडून विचार सुरू आहे.
