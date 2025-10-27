जिल्हा रुग्णालयात डॉक्टरांचे ''काळ्या फिती लावून'' काम
डॉ. संपदा मुंडे आत्महत्येप्रकरणी एसआयटी चौकशीची मागणी
ठाणे शहर, ता. २७ (बातमीदार) : सातारा जिल्ह्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयाच्या महिला राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संपदा मुंडे यांच्या संशयास्पद आत्महत्येप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तीव्र निषेध नोंदवला आहे. दैनंदिन कामाच्या प्रचंड तणावातून त्यांनी हे पाऊल उचलल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. तसेच मागणीचे निवेदन संघटनेच्या वतीने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. ही घटना सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेच्या सुरक्षिततेवर परिणाम करणारी असल्याचे डॉक्टरांनी म्हटले आहे.
आत्महत्येची बाब केवळ एका महिला अधिकाऱ्यापुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेच्या सुरक्षिततेवर परिणाम करणारी आहे. त्यामुळे प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे. डॉ. मुंडे यांनी आत्महत्येपूर्वी हातावर सुसाईट नोट लिहून ठेवली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण खूप गंभीर असून गृह विभागाने हा तपास एसआयटीकडे सोपावावा, अशा मागणीचे निवेदन दिले. त्यासोबतच जिल्हा रुग्णालयात डॉक्टरांनी काळ्या फिती लावून काम केले.
निषेध : या घटनेच्या निषेधार्थ ठाणे जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील डॉक्टरांनी सोमवारी (ता. २७) काळ्या फिती लावून काम केले. डॉ. मुंडे यांनी आत्महत्येपूर्वी हातावर सुसाईड नोट लिहिली असल्याने हे प्रकरण गंभीर आहे. गृह विभागाने या प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडे सोपवावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
कठोर कारवाई करा
डॉ. मुंडे यांच्या आत्महत्येला कारणीभूत ठरलेल्या दोषींवर कठोर कारवाई करावी तसेच प्रशासकीय निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
