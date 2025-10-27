पुनर्विकासातून महाराष्ट्राच्या गृहनिर्माण साठ्यात सहा लाख नवीन घरांची भर पडणार
पुनर्विकासातून सहा लाख नवीन घरे
म्हाडा उपाध्यक्ष जयस्वाल यांची माहिती; जपानच्या शिष्टमंडळाची मुख्यालयास भेट
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : म्हाडातर्फे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यात येत असून, विविध पुनर्विकास प्रकल्पांतून नागरिकांना चांगली घरे केली जात आहेत. बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प, मोतीलालनगर पुनर्विकास प्रकल्प, जीटीबीनगर येथील पंजाबी काॅलनी, अभुदयनगर, जोगेश्वरीतील पूनमनगर अशा अनेक पुनर्विकास प्रकल्पांतून राज्याच्या गृहसाठ्यात सुमारे सहा लाख नवीन घरांची भर पडणार आहे, अशी माहिती म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी साेमवारी दिली.
जपान सरकारच्या अर्बन रिनेसान्स एजन्सीच्या ग्लोबल अफेअर्स विभागाच्या शिष्टमंडळाने संचालक ओकामुरा टोमोहीतो यांच्या नेतृत्वाखाली आज वांद्रे (पूर्व) येथील म्हाडाच्या मुख्यालयास भेट दिली. या वेळी शिष्टमंडळाने म्हाडातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या गृहनिर्माण, पुनर्विकास व क्लस्टर विकास प्रकल्प तसेच ग्रोथ हब प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीची माहिती घेतली. त्या वेळी म्हाडाचे उपाध्यक्ष जयस्वाल यांनी त्यांना मुंबईच्या गृहनिर्माण क्षेत्रातील परिवर्तनातील म्हाडाची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित केली.
भारत आणि जपान या दोन्ही देशांदरम्यान परवडणाऱ्या दरातील गृहबांधणी आणि शहरी पुनर्विकास क्षेत्रात भविष्यातील सहकार्याच्या संधींचा शोध घेण्यासाठी ही भेट महत्त्वपूर्ण ठरली.
नागरिकांना प्रशस्त घरे मिळणार!
बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून १६ हजार कुटुंबांना आधुनिक दोन बेडरूमची घरे विनामूल्य मिळणार आहेत.
- गोरेगाव येथील मोतीलालनगर पुनर्विकास प्रकल्प हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पुनर्विकास प्रकल्प असून, सुमारे १,६०० चौरस फुटांची घरे दिली जाणार असल्याचे जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.
आणखी प्रकल्प काेणते?
जीटीबीनगर येथील पंजाबी कॉलनी, गोरेगावमधील सिद्धार्थनगर (पत्रा चाळ), अभ्युदयनगर, जोगेश्वरीतील पूनमनगर, अंधेरीतील सरदार वल्लभभाई पटेलनगर, वरळी आदर्शनगर आणि वांद्रे रिक्लेमेशन पुनर्विकास प्रकल्प असे अनेक प्रकल्प अंमलबजावणीच्या वा नियोजनाच्या टप्प्यात असल्याची माहितीही संजीव जयस्वाल यांनी दिली.
शहरविकास उपक्रमांना जपानचा पाठिंबा
महाराष्ट्र शासन आणि म्हाडा यांच्या स्मार्ट, समावेशक आणि सक्षम शहर उभारणीसाठीच्या प्रयत्नांचे ओकामुरा टोमोहीतो यांनी कौतुक केले. तसेच त्यांनी भारताच्या शहरी विकास उपक्रमांना जपानचा सतत पाठिंबा राहील आणि मुंबईतील आगामी पुनर्विकास व क्लस्टर विकास प्रकल्पांत सहकार्य करण्याची इच्छा व्यक्त केली.
