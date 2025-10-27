विमानतळ नामकरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊ
विमानतळ नामकरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊ!
तुर्भे, ता. २७ (बातमीदार) : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहोत, अशी माहिती लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण कृती समितीचे अध्यक्ष दशरथ पाटील यांनी दिली.
दिबांचे नाव देण्याबाबत पुढील कार्यवाहीबाबत चर्चा करण्यासाठी कृती समितीद्वारे वाशीतील नवी मुंबई स्पोर्टस एसोसिएशनमध्ये बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी पाटील यांनी ही माहिती दिली. नवी मुंबई विमानतळाला दिबांचे नाव देण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील संमती दिल्याने दिबांचेच नाव देण्यात येणार असून, त्यासाठी तीन महिने कालावधी लागणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३ ऑक्टोबरला आश्वासन दिले होते. त्यासाठी राज्य शासनातर्फे जो नवीन मसुदा तयार केला जाणार आहे तो कसा असेल, याची माहिती जाणून घेण्यासाठी व हा मसुदा लवकरात लवकर पाठवण्याची विनंती करण्यासाठी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या माध्यमातून पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांची भेट घेऊ आणि या भेटीनंतर कृती समितीची आणखी एक बैठक घेऊन पुढील दिशा ठरवली जाईल, असेही पाटील या वेळी म्हणाले.
