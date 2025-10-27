दोन महिन्यांत ७८ गर्भवतींचे कळवा रुग्णालयातून स्थलांतर
खाटांची संंख्या अपुरी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २७ : ठाणे महापलिकेच्या कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांसह प्रसूतीसाठी येणाऱ्या गर्भवतींना प्रतीक्षा कक्षात ताटकळत बसावे लागल्याची बाब नुकतीच समोर आली. मागील दोन महिन्यांत या रुग्णालयातून जिल्हा सामान्य रुग्णालयात ७८ गर्भवतींना प्रसूतीसाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आल्याची तसेच १७ जणींना जिल्हा रुग्णालयाच्या स्त्रीरोग कक्षात पाठविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
ठाणे महापलिका नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी शकडो कोटी रुपये खर्च करीत असते. तरी रुग्णालयातील असणाऱ्या सोयीसुविधांच्या अभावामुळे व अनागोंदी कारभारामुळे या रुग्णालयावर टीकेची राळ उठवली जात आहे. एका गरोदर महिलेला शनिवारी पालिकेच्या आरोग्य केंद्राने छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात जाण्यास, तर रुग्णालयातील डॉक्टरांनी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात जाण्यास सांगितले. त्यामुळे त्या गरोदर महिलेला नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागले. याबाबतची माहिती घेत असताना, कळवा रुग्णालयाच्या प्रसूतिगृहात २५ खाटांची क्षमता असून, क्षमतेपेक्षा अधिक गरोदर महिलांना दाखल करण्यात आल्याचे व अनेक महिला प्रतीक्षा कक्षात असल्याचे समजले. प्रसूती कक्षात शनिवारी ३२ महिला दाखल होत्या, तर आठ महिला प्रसूतीसाठी प्रतीक्षेत होत्या. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच रविवारीदेखील या रुग्णालयात प्रसूतीसाठी ३० महिला दाखल होत्या, तर सहा गरोदर महिला प्रतीक्षेत होत्या. अनेक गरोदर महिला या रुग्णालयात गेल्यानंतर त्यांची तपासणी करून जिल्हा सामान्य रुग्णालय अथवा मुंबईतील केईएम रुग्णालयात पाठविण्यात येत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
जिल्हा रुग्णालयात पाठवलेल्या महिला
महिना- प्रसूतिगृहात -स्त्रीरोग कक्ष
सप्टेंबर ५०-६
ऑक्टोबर २८- ११
