ठाण्यात मुसळधार पावसात छटपूजेसाठी महिलांची गर्दी
ठाण्यात कृत्रिम तलावांमध्ये छटपूजा साजरी
ठाणे, ता. २७ (बातमीदार): उत्तर भारतीयांचा महत्त्वाचा सण असलेली छटपूजा यंदा ठाण्यात २० ठिकाणी उत्साहात साजरी झाली. यापैकी सात ते आठ ठिकाणी महापालिकेने कृत्रिम तलाव तयार केले होते. अनेक भक्तांनी कृत्रिम तलावांना प्राधान्य दिल्याने यंदा पर्यावरणपूरक छटपूजा साजरी झाली आणि त्यातून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देण्यात आला.
ठाणे शहरात उपवन तलाव, रायलादेवी तलाव, कोलशेत, मुंब्रा, मासुंदा तलाव अशा विविध ठिकाणी भाविकांनी मोठ्या संख्येने गर्दी केली होती. मात्र छटपूजेच्या उत्साही वातावरणात मुसळधार पावसाने हजेरी लावल्याने नागरिकांच्या उत्साहाचा थोडासा भंग पडला, तरी स्त्रियांनी भरपावसात मनोभावे पूजा पूर्ण केली. रायलादेवी येथील २२व्या वर्षपूर्ती सोहळ्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपस्थित राहून शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी पावसामुळे आलेल्या समस्येची दखल घेत ‘लाडकी बहीण योजना’ कायम सुरू ठेवण्याचे आश्वासन महिलांना दिले. या वेळी अनेक कार्यकर्त्यांनी छटमातेकडे एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर विराजमान करण्याची प्रार्थना केली.
