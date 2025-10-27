तरुणाने शिकवला हवालदाराला धडा
पोलिसाला दोन हजारांचा दंड
ठाणे शहर, ता. २७ (बातमीदार) ः दुचाकीचालकावर विनाहेल्मेटची कारवाई करणाऱ्या वाहतूक पोलिसाला एका दुचाकीचालकाने चांगलीच अद्दल घडवली. दुचाकीचालक काही दिवसांपासून या पोलिसाचा पाठलाग करीत होता. अखेर रविवारी वागळे इस्टेट परिसरात विनाहेल्मेट आणि वाहन नंबर प्लेट नसलेल्या दुचाकीवरून जाताना दिसताच त्याने पोलिसाला रंगेहाथ पकडून त्याचे व्हिडिओ चित्रीकरण केले आणि व्हायरल केले. तो व्हिडिओ पाहून वाहतूक विभागाने त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई केली. हा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
याबाबतचे अधिक वृत्त असे की, वागळे इस्टेट परिसरातील आंबिकानगरात राहणाऱ्या एका दुचाकीचालकाला काही दिवसांपूर्वी वाहतूक पोलिस कर्मचारी विशाल कांबळे यांनी पकडून त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई केली होती. कायदा सर्वांना समान आहे, हे दाखवून देण्यासाठी हा तरुण कारवाई करणाऱ्या पोलिसाचा तो कधी कायदा मोडतो हे पाहण्यासाठी गेले काही दिवस पाठलाग करीत होता. रविवार कांबळे दुचाकीवरून विनाहेल्मेट आणि नंबर प्लेट नसलेल्या वाहनावरून जात होता. ते पाहताच त्याच्या पाळतीवर असलेल्या दुचाकीचालकाने मित्राच्या मदतीने त्याला रंगेहाथ पकडले आणि जाब विचारून त्याचे मोबाईलमध्ये चित्रीकरण केले. व्हिडिओ व्हायरल होताच वाहतूक विभागाने वाहतूक पोलिस कांबळे याच्यावर मोटर वाहन कायद्यानुसार कारवाई केली. एकूण चार कलमांचा भंग केल्याचे नोंदवून त्याला दोन हजार रुपयांचा दंड लावला. पोलिस उपआयुक्त पंकज शिरसाट यांनी संबंधित वाहतूक पोलिसावर कारवाई केल्याची माहितीही दिली.
